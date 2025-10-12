¡ÖºÛÈ½°÷¤ä²ÈÂ²¤Ë´í³²µÚ¤Ö¶²¤ì¤¬¡×¡Ä¹©Æ£²ñ·Ï´´Éô¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡Ö¡Øñ»Ò¤Î²¦¾¡Ù¼ÒÄ¹¼Í»¦¡×°ÛÎã¤º¤¯¤á¤ÎºÛÈ½
ÀïØË¤Î»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é12Ç¯¡£¤è¤¦¤ä¤¯¿¿ÁêµæÌÀ¤Î¤¿¤á¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
11·î26Æü¤ËµþÅÔÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ´´Éô¤ÎÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê58¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤À¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ç13Ç¯12·î¡¢¡Ø²¦¾¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢²¦¾¡£Á°¿È¤Î¼Ò¤â´Þ¤à¡Ë¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÅìÎ´¹Ô»á¡ÊÅö»þ72¡Ë¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»ö·ïÅöÆü¤ÎÁáÄ«¡¢ÂçÅì»á¤ÏËÜ¼ÒÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¼Í»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ï¤ª¤é¤ºÊªÅª¾Úµò¤â¾¯¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ËÉÕÃå¤·¤¿£Ä£Î£Á¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¡¢»ö·ï¤«¤é£¹Ç¯¸å¤Î¡Ç22Ç¯10·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÅÄÃæÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥¦¥ß¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×
¤À¤¬ÂçÅì»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅÄÃæÈï¹ð¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ä¡¢»Ø¼¨Ìò¤¬¤¤¤¿¤«¤Ê¤ÉÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£»ö·ï¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡Ø²¦¾¡Ù¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿Â¿³Û¤ÎÉéºÄ¤À¡£
¡Ö¡Ø²¦¾¡Ù·Ð±Ä¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤éÌó10Ç¯¸å¤Î1977Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤¬¡¢Æ±¤¸Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î·Ð±Ä¼Ô£Á»á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡££Á»á¤ÏÀ¯ºâ³¦¤Ë´é¤¬¹¤¯¡¢¡Ø²¦¾¡Ù¤¬Á´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë½èÍý¤Ê¤É¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¡Ø²¦¾¡Ù¤Ï£Á»á¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡££Á»á¤Î´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉÔÀµ¼è°ú¤Ï260²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó170²¯±ß¤¬²ó¼ýÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
·Ð±Ä¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡Ç00Ç¯£´·î¤Ë£´ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎºÊ¤ò»Ð¤Ë»ý¤ÄÂçÅì»á¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÅì»á¤Ï¡Ö¥¦¥ß¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¤È¡Ø²¦¾¡Ù¤ÎºÆ·ú¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡Ø²¦¾¡Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«£Á»á¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í«Î¸¤·¤¿ÂçÅì»á¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Î¸¶°Æ¤ò¡Ç13Ç¯£¹·î¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Êó¹ð½ñ¤ÏÆ±Ç¯11·î¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿È¯¤Ë¤¢¤¤Èó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÂçÅì»á¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ø»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÂçÅì»á¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë½Æ·â¤µ¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌó£±¥õ·î¸å¤À¡£
¡ÖÀ¸³¶¤³¤Î¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤¾¡ª¡×
¡ÖÂçÅì»á¤Ï¼Ò°÷¤¬½Ð¼Ò¤¹¤ëÁ°¤ÎÁáÄ«¤Ë¡¢Ä¹·¤»Ñ¤ÇËÜ¼Ò¼þÊÕ¤Ë¿å¤ò¤Þ¤ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÁáÄ«£¶»þÁ°¡£ÌÜ·â¼Ô¤äÈ¯Ë¤²»¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤«¤éÌó£¹Ç¯¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ´´Éô¡¦ÅÄÃæÈï¹ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÁêÅöÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶§´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï25¸ý·Â¤Î¼«Æ°¼°·ý½Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
11·î26Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëºÛÈ½¤Ï°ÛÎã¤º¤¯¤á¤À¡£¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖµþÅÔÃÏºÛ¤¬¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·ºÛÈ½´±¤Î¹çµÄ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¤¬¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ¤Î´´Éô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²áµî¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¹©Æ£²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ºÛÈ½Ä¹¤Ë¸þ¤±¡Ø¥¢¥ó¥¿¡¢À¸³¶¤³¤Î¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ºÛÈ½°÷¤È¤·¤ÆÈ½·è¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤Ë´í³²¤¬µÚ¤Ö¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¸øÈ½¤ÇÌµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£