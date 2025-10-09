「おしゃれ苦手」な大人へ！【しまむら】真似するだけでOK！「初秋コーデ」
何を着ればいいかわからない……と悩む大人にこそ試してほしい、【しまむら】の「初秋コーデ」。人気しまラー@aiii__13kさんの着こなしをそのまま真似するだけで、今っぽく見えて忙しい朝も即おしゃれが完成するかも。季節の変わり目は、ラクしてきれい見えするコーデで気分を上げて。
コクーンベスト × 花柄スカートで最旬ブラウンを満喫
しまむらのコクーンベストを主役にした、秋ムードたっぷりのコーデ。丸みのあるシルエットが体のラインをさりげなくカバーしつつ、レイヤードを今っぽく見せてくれそうです。ブラウンの花柄スカートを合わせて、季節感をしっかりON。足元もトレンドのブラウンでまとめて統一感を出し、落ち着いた大人のカジュアルに仕上げています。
ベロアワンピ × ビスチェで華やぎレイヤードに
しまむらのベロアワンピにフェザー素材のビスチェを重ねた、秋冬らしい異素材レイヤードコーデ。ツヤとふわふわな素材で立体感が出て、一気に華やかな雰囲気に。ワンピに重ねるだけでコーデが決まりそうなので、忙しい朝も頼れそうなコンビ。バッグと靴は黒で統一して、全体をきりっと引き締めるのも大人見えのポイントです。
柄初心者も挑戦しやすい！ 上品なヒョウ柄スタイル
今季注目のアニマル柄を取り入れるなら、こんなコーデがおすすめ。しまむらのヒョウ柄スカートを効かせた、大人の洒落見えコーデ。ヒョウ柄が小さめなので、柄初心者でも挑戦しやすそうな一枚です。トップスにはフェザー素材のビスチェを重ねてメリハリをつけ、ニット帽でカジュアル感をひとさじ。バッグと足元を黒でリンクさせることで、柄スカートがより引き立ちそうです。
チェック柄キャミでジーンズコーデを鮮度アップ！
しまむらでは、今季トレンドのチェック柄キャミもラインナップ。いつものジーンズに合わせるだけで、一気に新鮮な着こなしに更新されそうです。フレアデザインがお腹まわりや腰まわりもカバーしてくれそうなのが嬉しいところ。ベージュのベロアTで柔らかさを出しつつ、黒小物で引き締めれば、週末カジュアルがぐっと洒落見えしそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Sara.K