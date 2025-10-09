PS初安打が流れを変える同点アーチに

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が8日（日本時間9日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第3戦で「2番・指名打者」で出場し、ポストシーズン1号となる同点弾を放った。シュワーバーはPS3試合目で初アーチとなった。

4回無死で迎えた第2打席、山本由伸投手の155キロの速球を捉えると打球は右翼席に飛び込んだ。打球速度117.2マイル（約188.6キロ）、飛距離455フィート（約138.7メートル）、角度29度の豪快弾にドジャースタジアムは騒然となった。

シュワーバーはドジャースとの地区シリーズ2戦目まで7打数無安打5三振。この日も第1打席は一ゴロに倒れたが、ポストシーズン初安打が貴重な一発となった。シュワーバーの一発をきっかけに、フィリーズは4回に3点を奪い逆転。ドジャースに傾いていた流れを引き戻した。

レギュラーシーズンでは56本塁打をマークし、ドジャースの大谷翔平投手を振り切りナ・リーグ本塁打王を獲得。ポストシーズンでは不振が続いていたが、キングの存在感を示す豪快な一発となった。（Full-Count編集部）