Netflix初、「ONE PIECE」「ウェンズデー」アトラクションが米登場 ─ 常設施設「Netflix House」チケット販売開始

初の常設エンターテイメント施設「Netflix House」のチケット販売が開始された。第1弾となる米ペンシルバニア州フィラデルフィアのロケーションは2025年11月12日にオープン予定で、人気シリーズ「ONE PIECE」や「ウェンズデー」の世界を没入体験できるアトラクションが登場する。

「Netflix House」はアメリカの大型ショッピングモール内に開設される、ファンのための常設・通年型エンタメ施設。入場・見学は無料で、有料アトラクション体験チケットも購入可能。Netflixオリジナル作品の世界観をテーマにした物語体験型アトラクションほか、フォトスポットやイベントエリア、レストラン「 BITES」、Netflix公式ショップなど、様々な施設・体験を楽しむことができる。

第1弾「Netflix House Philadelphia」の目玉の一つは、実写版「ONE PIECE」をテーマにした「QUEST FOR THE DEVIL FRUIT（悪魔の実を探せ）」。1チーム6～12人で参加するアトラクションで、お馴染みのキャラクターや小道具が多数登場するという。

「東の海（イーストブルー）のどこかに、謎の「悪魔の実」が隠されているという噂が……。仲間の海賊を集め、悪党のアジトや名所へ進め。謎を解き、試練に挑戦せよ。ただし電伝虫は手放すな――何もかもが見た目通りとは限らないのだから。」

もう一つは、『アダムス・ファミリー』から派生したドラマ「ウェンズデー」をテーマにした「EVE OF THE OUTCASTS（のけ者たちの前夜祭）」。説明文は、次の通りだ。

「ウェンズデーがしぶしぶ“のけ者たちの前夜祭”を引き継ぐと、彼女らしい“ゆがんだ趣向”が加えられることに。祭り会場とネヴァーモア学園を自由に歩き回りながら、のけ者仲間たちとのフォトスポットを探し、呪われたカーニバルゲームに挑み、ハンドと共に謎を解こう。ただし、足元にはご注意を。あらゆる場所に秘密……もしくは小さな不運が待ち受けている。」

どちらのアトラクションも所要時間は約1時間で、料金は39ドルから。前売りチケットは公式サイトにて発売中。

さらに、12月11日には第2弾「Netflix House Dallas」が米テキサス州ダラスにオープン予定。「ストレンジャー・シングス」や「イカゲーム」の世界に飛び込めるアトラクションが登場する。また2027年には、ラスベガス・ストリップ中心部のブールバード・ラスベガスへの拡大も計画されている。

Source: