耳をふさがずに『聞こえる』をサポート！骨伝導集音器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳をふさがず骨の振動で音を伝える骨伝導技術とノイズ除去機能で、周囲の雑音を抑えて会話やテレビ音声をクリアに届けるUSB充電式集音器「400-HABC1」を発売した。
■耳をふさがず快適な“聞こえ”体験を実現
骨伝導技術を採用した「400-HABC1」は、こめかみ付近の骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴をふさがず快適な聞こえを提供する。耳を塞ぐ集音器と比べ、構造上耳が蒸れず、通気性も良好なので衛生的です。長時間装着しても快適に使えるので、会話やテレビ視聴など日常生活のあらゆるシーンで活躍する。
■雑音を抑えて必要な音だけをクリアに再生
ノイズ除去機能により、周囲の雑音をしっかりとカットし、会話やテレビの音声をより聞き取りやすくする。耳の後ろに配置されたマイクが自分の声の大きさを抑え、自然な聞こえ方を実現。周囲の音に埋もれがちな声もしっかり届き、快適なコミュニケーションをサポートする。
■初めてでも安心、かんたん2ステップ操作
複雑なペアリング操作は不要で、「充電して、電源を入れるだけ」の2ステップですぐに使用できる。ボタンは大きくシンプルで操作しやすく、スライド式スイッチで電源のオン／オフもひと目で確認可能。初めて集音器を使う方や機械が苦手な方にも安心して使用できる。
■シーンに合わせて選べる3つのモード
「室内」「屋外」「声量強調」の3つのモードを搭載。室内モードはテレビや会話の聞き取りに最適、屋外モードは環境ノイズを強力に抑制し、声量強調モードは人の声をより鮮明に届ける。状況に合わせた最適な聞こえ方を選べるので、さまざまなシーンで活躍する。
■毎日の使いやすさを考えた快適設計
わずか約35gの軽量設計と、しなやかにフィットするネックバンドで長時間でも快適な装着感。IPX5防水対応で水しぶきにも強く、日常使いも安心です。USB Type-C充電に対応しており、一般的なケーブルで手軽に充電可能。プレゼントにも喜ばれるスマートなデザインも魅力だ。
■製品仕様
■周囲の雑音を抑えて会話やテレビ音声をクリアに届けるUSB充電式集音器「400-HABC1」
