ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°àÍç¤Ë¸«¤¨¤ëáÁûÆ°¤Ë¡Öº£¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤À£Î£È£Ë¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸½ÃÏ¤«¤éÃ´Åö¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¤«¤é¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡£³«²ñ¼°Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¿ÍÎÉþ¤¬Íç¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤òÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬È©¤ËÆ±²½¤·¤Æ¸«¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤¼¤Ò¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°áÁõ¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¶â¤Î¥é¥á¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼Ãå¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¡Ä¡£Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È±©¿¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤ÎÇò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤¬Íç¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¿Í¤â¤¢¤ó¤Þ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À²èÌÌÄÌ¤¹¤È¡¢¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡£¸å¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°áÁõ¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤«¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤â¤Ê¤ó¤«¡Ø¤³¤ì¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Á³¤Ë¤Þ¤¿Áª¤ó¤Ç¤¿¤ê¡×¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢Íç¤Ë¸«¤¨¤ë¿§¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤¬¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤½¤ì¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£