日本ハム伊藤は8回3失点も白星ならず

4日、パーソル パ・リーグ公式戦2試合が行われた。ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-日本ハム戦は、ロッテが3-0で勝利し連敗を4で止めた。ロッテ先発の種市篤暉投手は5回1安打無失点の好投で9勝目を挙げた。

打線は4回、藤原恭大外野手の二塁打などで1死3塁とし、ネフタリ・ソト内野手の犠飛で先制。8回には高部瑛斗外野手の適時三塁打などで2点を追加した。救援陣は八木彬投手、廣池康志郎投手、高野脩汰投手が無失点でつなぎ、最終回は横山陸人投手が締めくくった。日本ハムは伊藤大海投手が8回3失点と完投も、打線が5安打無得点に終わった。

楽天モバイルパークで行われた楽天-西武戦は、楽天が3-2で接戦を制し3連勝を飾った。

楽天は1点を追う3回、無死満塁から村林一輝内野手の内野ゴロで同点、ルーク・ボイト内野手の適時二塁打で勝ち越し。1点リードの8回に2番手・古謝樹投手が渡部聖弥外野手の12号ソロで追いつかれるも、その裏、宗山塁内野手の犠飛で再び勝ち越した。古謝投手が7勝目を挙げた。西武は高橋光成投手が7.0回3失点（自責点1）と力投したが、あと一歩及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）