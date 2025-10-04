YouTubeは13日から、秋の最新作や過去30作品以上のアニメ作品を無料で配信する「YouTube Anime Week Supported by au」を実施する。期間は13日～19日まで。

「YouTube Anime Week Supported by au」では、13日～19日の間にさまざまなアニメ作品がタイムテーブルに合わせて配信される。配信される作品はたとえば、「クレヨンしんちゃん」とその公式スピンオフ作品「野原ひろし 昼メシの流儀」、「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、「キングダム 第6シーズン」など。テレビアニメシリーズは全話配信ではなく一部エピソードのみの配信となる。

配信は各YouTubeチャンネルで行われる。たとえば、「SPY×FAMILY」は各3話分を「TOHO animation チャンネル」で配信、「名探偵コナン」は各4話分を「【アニメ】名探偵コナン公式」で配信される。

各曜日の配信予定作品

各作品は、YouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Anime Week 再生リスト」からまとめて視聴可能。視聴者同士がリアルタイムで交流できる「チャット機能」も利用できる。