¡Ö·ºÌ³½ê¹Ô¤¤À¡×¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬àµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Çµå¿³¤ËÂç·ãÅÜ¡ªÊÆµ¼Ô¤âÆ±°Õ¡Ö¤Ò¤É¤¤È½Äê¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï£²²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï²¿¤È¤«Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï£·°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤Ïàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤ò²¼¤·¤¿µå¿³¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£³ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥á¥ê¥ë¤¬¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ£²ÅÀº¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¥¼¥í¹Ô¿Ê¤ò»ß¤á¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¤¿ÌðÀè¤ËÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿£¶µåÌÜ¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡£»Íµå¤È»×¤¤¡¢°ìÎÝ¤ËÊâ¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¤Î¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ÏÄ·¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢¿³È½¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤«¤é¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤âÈô¤Ó½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿£¹£¶¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¤½¤·¤ÆÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ»Ë¾åºÇ°¤ÎÈ½Äê¤Ë£Í£Ì£Â¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆ¹ñ¤Î£Ó£Î£Ó¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤¢¤Î¿³È½¤Ï·ºÌ³½ê¹Ô¤¤À¡×¤ÈÈ³Â§¤òµá¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤½¤ó¤ÊÈ½Äê¤ò¤¹¤ë¿³È½¤ÏÈ³¶â¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤ÎÈ½Äê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤â¡Ö¤Ò¤É¤¤È½Äê¤À¡££Á£Â£Ó¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡Ë¤¬Áá¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡££Á£Â£Ó¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À©ÅÙ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£