初回に先頭打者弾、6回に2ランの大活躍

【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場し、ポストシーズン初となる1試合2本塁打の活躍でチームに貢献した。一方でファンは「ハッキリしてる笑」「大谷さん、シュワバーになってる」と試合後の結果に注目した。

いきなり魅せた。初回先頭、剛腕グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）をフルスイング。右翼スタンドへ打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）、角度21度の弾丸ライナーの先制弾を叩き込んだ。さらに6回2死一塁、右腕フィリップスから右中間へ2号2ラン。チームに勢いをもたらした。

もっとも、第2打席は100.8マイル（約162.2キロ）に見逃し三振、第3打席はバーロウのスイーパーに空振り三振、7回の第5打席はカウント3-0から最後は見逃し三振に打ち取られ、本塁打以外の打席は三振に打ち取られた。

大谷の活躍があまりに鮮烈すぎたゆえに、「本塁打-三振-三振-本塁打-三振」と両極端な成績にテロップで気づいたファンも少なくなかったようだ。「岩鬼すぎる笑」「大谷さんホームランか三振しかないの笑った」「大砲って感じして良いな」「どちらかしかなくて草」「ホームランか三振かのバッターって言うと、普通はあまり良い打者じゃないんだろうけど、大谷だと全く印象が違うな」とSNS上も驚きが広がった。

ドジャースは試合に勝利して地区シリーズ進出へ王手をかけた。第3戦にもつれた場合は、大谷の先発マウンドの可能性も高い。（Full-Count編集部）