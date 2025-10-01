ソフトバンクキャンプを指導した緑川大陸氏が教える「リズム＋捕手」

捕手のスキルアップを目指すには“リズム感”が大事になる。子どもからプロ野球選手まで幅広く指導し、2024年のソフトバンク春季キャンプではキャッチングコーディネーターを務めたキャッチャーコーチの緑川大陸氏は、捕手のスローイング向上に効果的な、足運びを身につけるためのリズムトレーニングを提案している。

野球の技術を上げるためには、自身の「リズム感」を知り、養うことが大切だという。緑川氏が提案する、スローイングの体勢を作るトレーニングは、まず「1.2.3.4、1.2.3.4」の4/4拍子のリズムでジャンプする。これでリズム感を掴み、次は「3」のタイミングで、投げる方向に対して右足つま先が90度になるようにステップし、「4」のタイミングで左足を前に出す、という動作を同じリズムで繰り返していく（いずれも右投げの場合）。

しっかりと投げる体勢を整えるためも、「3」のタイミングで左肩を投げる方向に向けることを意識する。2人1組で行えば、互いにパートナーの動きをチェックできるのでお勧めだ。

捕手のスローイングで重要なのが、フロントステップをしないこと。つまり、胸を投げる方向に向けたまま右足をステップして投げるのはNGだ。小学生の場合、盗塁を仕掛けられた時に焦って投げ急いで、正面を向いたまま送球してしまうことがよくあるが、それだとボールが浮くなどして、正確で強いボールが投げられない。しっかりと投げる方向に左肩を向けられるように、「サイドステップ」か、体を横に向けながらの「バックステップ」を取り入れたい。

正しいステップワークが身につけば、送球の精度が高まり肩への負担も軽減される。まずはリズムトレで足の運びを習得し、体全体の連動性を高めよう。連動性が高まれば、実際の試合で落ち着いて素早い送球ができるようになる。捕手としての自信にもつながり、チームの守備力向上に大きく貢献するはずだ。（First-Pitch編集部）