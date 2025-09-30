米国の医薬品関税、韓国は100％の見通し「また日本より不利」と韓国メディア
2025年9月27日、韓国・SBSニュースは「米国が韓国に対し100％の医薬品関税を課す見通し」だとし、「自動車に続いてまたも日本より不利な条件をつけられることになった」と伝えた。
米政府は先ごろ、来月1日から医薬品に100%の関税を課すと明らかにした。ただ、現地メディアの報道によると、日本と欧州連合（EU）は米国との交渉が最終妥結しており、ホワイトハウス関係者が「最大で15％の関税になるだろう」と話したという。
しかし、韓国の医薬品は100％の関税になる可能性が高い。米国は7月に「韓国の医薬品も悪くない待遇をする」と約束したが、その前提条件だった貿易交渉の妥結がいまだ実現していないせいだと、記事は伝えている。
韓国は自動車関税も日本、EUより10ポイント高く、米国市場で不利な分野が一つ増えた形だ。米国の医薬品輸入額のうち韓国製が占める割合は1．9％程度にすぎないが、韓国の対米医薬品輸出が増加を続けている状況で「歓迎できないニュース」だと記事は伝えている。
この記事に、韓国のネットユーザーからは「米国に金を取られて、技術も盗まれ、ばかばかしい。米国に売るのはやめて違う市場を探したほうがいい」「首脳会談は合意文が必要ないほどうまくいったんじゃなかったの？ 国民にうそをついたのか？」「交渉力の問題でしょ」「トランプは韓国を通貨危機に追い込んで、韓国の大企業を我が物にしようというつもりでは？」「国益に不利となる交渉などしなくていい。今は苦しくとも米国政権が変わるまで耐えしのごう」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）