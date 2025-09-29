“宝の島”を手元に――映画『宝島』アクリルキーホルダーがカプセルトイで登場
イオンファンタジーは、2025年9月19日公開の映画『宝島』のカプセルトイ「宝島 アクリルキーホルダー」を、9月26日より順次、カプセルトイマシン「かぷえぼ」にて展開する。
映画『宝島』かぷえぼ限定カプセルトイ
妻夫木聡主演、アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描く感動超大作、映画『宝島』の限定カプセルトイが登場。
「宝島」アクリルキーホルダー 全5種
映画『宝島』の「あの日、英雄が消えた」、「俺たちの故郷、“宝の島”を取り戻せ」など、キャッチコピーに惹かれるキービジュアルデザインの「アクリルキーホルダー」全5種類をラインナップ。サイズはたて約5.5cm×よこ約3.6cmで、価格は555円。
展開店舗は、モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade。
(c)真藤順丈/講談社 ©2025「宝島」製作委員会
