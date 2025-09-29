注目の“日本一可愛い新入生”候補 九州大学・松岡真優さん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/29】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、九州大学・松岡真優（まつおか・まゆ）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
大学：九州大学
出身地：福岡県
誕生日：3月23日
趣味：歌うこと、微生物について考えること
特技：独特な絵を描くこと、ハンドスプリング
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学に入学し、自分を磨くための時間が増えた今、夢へ一歩踏み出す決意をしました。これまでメンタルが弱い自分に悩むこともありましたが、その殻を破り、挑戦を通して強さ、トーク力、知識を身につけたいと考えています。その第一歩として、この夢を応援するコンテストに挑戦したいと思いました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
健康面では食事管理やウォーキングを心がけ、体力と心を整えています。配信中には苦手な早口言葉を毎日練習し、さらにトークの返しを研究することで表現力を磨いています。また、気になったことはすぐに調べて知識を広げ、語学学習にも取り組んでいます。こうした積み重ねを通して、自分を成長させ続けたいと考えています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
一番の強みは真面目さと根性です。全ての事に手が抜けない性格です。現状に満足せず常に高みを目指して努力し続けます。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はアナウンサーになることです。常に真摯な姿勢でニュースを伝え、一人でも多くの人が社会に関心を持つきっかけを届けたいと思っています。アナウンサーは情報を伝えるだけでなく、人々の視点を広げ、共に考える場をつくる仕事だと考えています。私はその役割を担い、様々な社会問題を自らも学びながら、聴く人の心に響く言葉を届けたいと考えています。誠実さと情熱を胸に、必ず夢を叶えたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
絶対に応援して良かったと思って貰えるように全力で最後まで駆け抜けます！夢への大きな一歩。グランプリを目指してコツコツと頑張ります！
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
◆松岡真優（まつおか・まゆ）さんプロフィール
大学：九州大学
出身地：福岡県
誕生日：3月23日
趣味：歌うこと、微生物について考えること
特技：独特な絵を描くこと、ハンドスプリング
◆「フレキャン」松岡真優さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学に入学し、自分を磨くための時間が増えた今、夢へ一歩踏み出す決意をしました。これまでメンタルが弱い自分に悩むこともありましたが、その殻を破り、挑戦を通して強さ、トーク力、知識を身につけたいと考えています。その第一歩として、この夢を応援するコンテストに挑戦したいと思いました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
健康面では食事管理やウォーキングを心がけ、体力と心を整えています。配信中には苦手な早口言葉を毎日練習し、さらにトークの返しを研究することで表現力を磨いています。また、気になったことはすぐに調べて知識を広げ、語学学習にも取り組んでいます。こうした積み重ねを通して、自分を成長させ続けたいと考えています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
一番の強みは真面目さと根性です。全ての事に手が抜けない性格です。現状に満足せず常に高みを目指して努力し続けます。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はアナウンサーになることです。常に真摯な姿勢でニュースを伝え、一人でも多くの人が社会に関心を持つきっかけを届けたいと思っています。アナウンサーは情報を伝えるだけでなく、人々の視点を広げ、共に考える場をつくる仕事だと考えています。私はその役割を担い、様々な社会問題を自らも学びながら、聴く人の心に響く言葉を届けたいと考えています。誠実さと情熱を胸に、必ず夢を叶えたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
絶対に応援して良かったと思って貰えるように全力で最後まで駆け抜けます！夢への大きな一歩。グランプリを目指してコツコツと頑張ります！
◆“日本一可愛い新入生”「フレキャン」まもなく4次審査
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】