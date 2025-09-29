毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は新型iPhone用の最新アイテムです。

iPhoneシリーズ用の充電器選びで重要なチェック項目になるのが充電出力と本体サイズだ。

例えば、「Belkin Cubic Charger 67W 2−Port」なら2個ある充電ポートから、それぞれ40Wと25Wの出力で充電することが可能。

40W側で高出力のノートPCを充電しつつ、25W側ではスマホを急速充電することができ、家の主力充電器として大活躍確定のスペック。本体重量は約112gで、一般的なノートPCの電源アダプターよりも圧倒的にコンパクトなのも注目ですよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

GRAVITY Shock Resist Case+Hold.

iPhone 17用／ROOT CO.／4950円

GRAVITY Shock Resist Case Rugged.

iPhone Air用／ROOT CO.／5940円

GRAVITY Shock Resist Case Tough＆Basic Case.

iPhone 17 Pro用／ROOT CO.／4400円

GRAVITY Shock Resist Case Rugged.

iPhone 17 Pro用／ROOT CO.／5500円

耐衝撃性能を重視したシンプルデザインのケースが人気のメーカー、ROOT CO.。どのシリーズもアメリカのMIL規格をクリアする耐衝撃性能を備えるのが特徴。「GRAVITY Shock Resist Case Rugged.」ならMagSafeのワイヤレス充電に対応、さらにカラビナ取りつけ用のループが搭載されているので人気のショルダーストラップも簡単装着できますよ！

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）

ESR／2799円（Amazon.co.jpでの通常価格）

背面カメラの周囲に縁高フレームが配置され、レンズ部分をしっかりとガード。しかも、この縁高フレームは15°から69°まで角度調整ができスタンドとして利用できるのがポイント。背面のマグネットの磁力は約1500gまで耐えられ、クルマでホルダーに装着するのにもオススメです！

★急速充電に対応したワイヤレス充電器！

Belkin UltraCharge Pro 3-in-1 Magnetic Charging Dock

Belkin／1万7990円

一般的にワイヤレス充電は、充電速度が遅くなるというデメリットあり。しかし、本製品は世界初となる25W充電に対応して有線充電並みの速度を実現。本体サイズは350ミリリットル缶ほどでiPhone、AirPods、Apple Watchシリーズの3台同時充電も可能。出力45WのUSB-C電源アダプター、USB-C to USB-Cケーブルも付属されているオトク度高めなモデルです！

Belkin Cubic Charger 67W 2-Port

Belkin／4890円

折り畳み式のプラグを搭載したコンパクトな2ポート充電器。iPhoneシリーズだけでなく、iPadシリーズや一般的なノートPCなど最大67Wの急速充電が可能。もちろん、2台同時充電にも対応です！

★貼りつけが簡単な定番フィルム！

Glas.tR Slim EZ Fit

Spigen／3290円

専用トレイをiPhoneに装着して、あとは矢印を押しながらなぞり30秒待つだけ。これで気泡が発生することなく、ディスプレーにぴったりと超カンタンに装着できるガラスフィルム！

取材・文／直井裕太