愛犬に自分と彼氏のどちらが好きかを検証してみたら…？まさかの結果と可愛すぎる展開が反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で6万回再生を突破し「文句いうとか最高ｗ」「チラ見してる！」「3度目も正直ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『彼氏と自分のどちらが好きか』大型犬を同時に呼んで検証したら…『まさかの結果』と意外な展開】

愛犬にとある検証を実施！

TikTokアカウント「_hashinana」に投稿されたのは、ワンコと投稿主さんがとある検証をした微笑ましい光景。愛犬であるシベリアンハスキーの「ケール」くんに、飼い主である自分と彼氏のどちらが好きなのか、名前を呼んで検証をしてみることに。

ケールくんを真ん中に、前後からそれぞれが『ケール！おいで！』と呼びかけてみたそう。すると数秒ののち、投稿主さんの方へ…！勝負あったかと思いましたが、彼氏さんが「検証前におやつをあげたこと」を理由に再検証を要望。彼氏さんがおやつをあげてから再度、呼びかけたそう。

それでもケールくんは投稿主さんの方へ笑顔で駆け寄ったといいます。逆におやつは関係ないことが証明されてしまいました…！

投稿主さんの圧勝！

どうしても納得のいかない彼氏さんは、ポジションを変えて再々検証！すると、今度は彼氏さんの方をチラッと見て迷っている様子のケールくん。逆転勝利かと思いきや、やっぱり投稿主さんの元へ向かったとか。

3戦3勝で高笑いが止まらない様子の投稿主さんですが、さすがに同情を覚え『行ってあげて』とケールくんに言うと、尻尾をフリフリしながら彼氏さんの方へ駆けていったそう。

ところが天邪鬼な彼氏さんは『こないで！』とまさかの拒否！ケールくんも困っている模様…。

まさかの展開に爆笑！

投稿主さんの『もう一回行ってあげて？』という言葉をちゃんと理解して向かうものの、彼氏さんはまさかの2度目の拒否。するとケールくんは「アゥアゥ…！」と文句を言いご不満な様子。ご主人様に言われて行ったのに…と文句のひとつもいいたくなる気持ちも分かりますね。

そんなケールくんを見て笑顔の彼氏さん。全敗したことはちょっぴり悲しいですが、ケールくんが可愛いことに変わりはありません。「許して～！」と甘えるケールくんを優しく受け入れたのでした♡

この投稿に思わず笑顔になった人も多いようで「文句いうの最高」「チラ見のお顔かわいい」「彼氏だけが呼んだら来るのかな？」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「_hashinana」には、投稿主さんとケールくんとの微笑ましい日常が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

ad_kizi_in_C##

真・動画提供：TikTokアカウント「_hashinana」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております