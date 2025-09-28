拍手を送る大谷の横で…大はしゃぎの左腕

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

ドジャースベンチで大はしゃぎの人物にファンが爆笑している。28日の敵地マリナーズ戦では、同点の9回にエンリケ・ヘルナンデス内野手が放った勝ち越し打が決勝点となった。ベンチでは大谷翔平投手の横で、アレックス・ベシア投手が大興奮。必死に手と腰を振る姿に、「キケのタイムリーのときのベシアwww」「ベシアは元気いっぱい」と注目が集まった。

三振を奪えば気合満点の雄叫びをあげるベシアは、この日8回に登板して3者連続三振。7回のトライネン、9回のエンリケスと9者連続三振の記録を打ち立てた。

9回のドジャースの攻撃では、E・ヘルナンデスに勝ち越し適時打が飛び出し、ベシアには4勝目の勝ち星が付いた。

適時打の際には、ベンチでこの日欠場した大谷翔平投手の横で観戦。E・ヘルナンデスのセレブレーションポーズに対し、ノリノリのダンスを見せていた。この様子は中継にも映され、X（旧ツイッター）で「キケのタイムリーのときのベシアwww」「ベシアは元気いっぱい」「キケさんの勝ち越しでダグアウトで踊り狂ってるベシアさん抜かれてたwwwww」「ベシアのフリッフリが超良かったので、もう一度見たい」と話題となった。（Full-Count編集部）