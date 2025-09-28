Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë½éV¡ªË¾ºÎ¶¤ËËÜ³ä¤Ç¹õÀ±¤â¡ÄÊª¸À¤¤¤Ä¤¤¤¿·èÄêÀï¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ÖÃ¸¡¹¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤Î²£¹ËÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ2¾ì½ê¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Ï½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤ÎÇ¯´Ö3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï1997Ç¯¤Îµ®Çµ²Ö°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÀè¾ì½ê¤Ï¿·²£¹Ë¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¡¢11¾¡4ÇÔ¤Ç¿·²£¹ËÍ¥¾¡¤È3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¾ì½êÁ°¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤Ï¡¢Ë¾ºÎ¶¤é¤È¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤Ç3¾¡8ÇÔ¤È¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¶×ºù¤ò¤â¤íº¹¤·¤Ê¤É¤Ç°µÅÝ¤·¡¢¶ÀîÉô²°¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æº¸¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡²£¹Ë¤È¤·¤Æ2¾ì½êÌÜ¡£º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤Î¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶ÓÀï¤«¤éÏ¢¾¡¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£µ´Ìç¤Î4ÆüÌÜ¤ËÇìºùË²¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·5ÆüÌÜ¤«¤é¡¢Àè¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤Î¶×¾¡Êö¤ò²¼¤¹¤Ê¤ÉÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î10Ï¢¾¡¡£½éÆü¤«¤é11Ï¢¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤ò13ÆüÌÜ¤Ë¤«¤ï¤·¤ÆÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÜ³ä¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤Æ13¾¡2ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ø¡£µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤À·èÄêÀï¤Ç¤Ï´ó¤êÅÝ¤·¤ÇË¾ºÎ¶¤òÅÚÉ¶²¼¤Þ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¹Ô»Ê·³ÇÛÄÌ¤ê¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡·èÄê¸å¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÀè¾ì½ê¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤¦¤¢¤Î·Ð¸³¤Ï2ÅÙ¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¾ì½êÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÀï¾¡¤À¤Ã¤¿14ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤«¤é¡ÖÃ¸¡¹¤È¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜ³ä¤ÏÃ¸¡¹¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÏÃ¸¡¹¤È¤ä¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÅìµþ¾ì½ê¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¡£Ëë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿23Ç¯²Æ¾ì½ê¤«¤éº£¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¤Þ¤Ç112Àï91¾¡21ÇÔ¤Ç¾¡Î¨8³äÄ¶¡£¿·½½Î¾¤À¤Ã¤¿23Ç¯½©¾ì½ê¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎÅìµþ¾ì½ê¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤â5²óÃæ4²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÂç¤ÎÎ¤¡¡ÂÙµ±¡Ê¤ª¤ª¤Î¤µ¤È¡¦¤À¤¤¤¡áËÜÌ¾ÃæÂ¼ÂÙµ±¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë6·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£7ºÐ¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¿·³ã¤ËÁêËÐÎ±³Ø¡£Ç½À¸Ãæ¢ª³¤ÍÎ¹â¡£ÆüÂÎÂç¤Ç¤Ï1Ç¯»þ¤Ë³ØÀ¸²£¹Ë¡¢3¡¢4Ç¯»þ¤Ë¥¢¥Þ²£¹Ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É13´§¡£¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤ëÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢23Ç¯²Æ¾ì½ê¤ËËë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡£2¾ì½ê¤Ç½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·24Ç¯½é¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£Æ±Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÇËëÆâÍ¥¾¡¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±Ç¯½©¾ì½ê¸å¤ËÂç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£º£Ç¯½Õ¾ì½ê¡¢²Æ¾ì½ê¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¡£Æ±Ç¯²Æ¾ì½ê¸å¤ËÂè75Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢187¥¥í¡£ÆÀ°Õ¤ÏÆÍ¤¡¢²¡¤·¡¢±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈËå¡£