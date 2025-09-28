Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

映像コンテンツを楽しむことが多い方に、Anker（アンカー）の「Nano USB-C & HDMI ケーブル（4K, 高耐久ナイロン, 140W）」をおすすめします。

画面出力と充電を一本化し、速さと鮮明さを兼ね備えたこちら。ケーブルとしてもデスク整理にとっても“スマート”なアイテムなんです。

■この記事で紹介している商品

画面出力と充電に対応し、デスクのケーブルが1本で完結

Image:Amazon.co.jp

従来ならば画面出力と充電にはそれぞれ別のケーブルが必要でしたが、この「Nano USB-C & HDMI ケーブル（4K, 高耐久ナイロン, 140W）」はHDMI端子部分にUSB-Cポートを搭載しています。

つまり1本で画面出力とデバイスへの充電の両方に対応してくれるスマートな設計で、デスク上でケーブルがごちゃつくことがありません！

さらにUSB-Cポートは最大140Wの入力に対応しているので、USB急速充電器と併用すれば画面出力をしながらノートPCへパススルー充電が可能ですよ。

最新規格で爆速出力・鮮明な4K映像

Image:Amazon.co.jp

映像出力についても強みが満載です。

最新の接続規格であるThunderbolt 5まで対応しているため、Thunderbolt 4と比べると映像出力が大幅に高速化。そのうえで4K@60Hzの鮮明な映像を堪能できるんです。

やはり「Nano USB-C & HDMI ケーブル（4K, 高耐久ナイロン, 140W）」は、映画鑑賞やゲームプレイなどの頻度が高い方に取り入れていただきたい“スマート”ケーブルですよ！

●0.9m

●1.8m

こちらもおすすめ

Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m HDMI 2.1 8K(60Hz) 4K (120Hz) 48Gbps DynamicHDR PS5 Xbox Series X/S 対応 A 990円 Amazonで見る PR PR 1,390円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp