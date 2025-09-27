地下アイドル、ゲーム、少年漫画が大好き♡ Ray㋲のマンネ【北里琉】のオタクな一面

高校1年生にしてモデル、俳優としてステップアップを重ねるRay㋲のマンネ、北里琉♡ 今回は、そんな北里琉の“意外な素顔”を深ボリしちゃいました。実はオタクだったり、少年漫画が好きだったりなど...。フレッシュで透明感のある見た目とのギャップに沼ること間違いナシ！

Check! 朝までオンラインゲームなんてザラな夜型 「オンラインゲームはおさがりのゲーミングパソコンをもらってから始めたので、完全に兄の影響です。 FPSっていう銃でガンガン撃つようなゲームが好き。兄の友だちみんなに仲間に入れてもらってもう2年くらいやってます。 一度始めると、結構長いんですよ。夜の10時くらいから始めて、気づいたら、次の日のお昼までやってたことも。 始発が出る時間くらいまでオンラインでゲームしたみんなと、そのままノリでマックに集合して朝ごはんを食べる。そんなちょっとオタクなノリが好きなんです。 インドア派だけど、その場の楽しそうなことにはフットワークが急に軽くなったりするかも」 地元にいる兄や友だちも身近に感じる！ ゲームのときこそアガるギアを♡

Check! アツい少年漫画が好きなんです♡ 「夢中になるというかのめり込むのは、どちらかといえば少年漫画！一番好きな漫画は『暗殺教室』。 残酷なストーリーの裏にある友情とか、やり遂げることの大切さとか、主人公が何度負けても、諦めずにそのたびにレベルアップしていく感じが、たまらなく感動的。 お気に入りの作品はアニメ化・映画化されたら絶対見ます！本とはまた違った楽しさがあるので。 少女漫画を読んでるときは「こんな恋愛してみたい！」って完全に乙女脳に切り替わる♡ でも多分、現実で実際にキザなセリフを言われたらさめるタイプなんです。 だから、いくら少女漫画の世界に憧れても、夢で終わっちゃうというか……。妄想に浸れるところを愛しています」 実家にはズラ〜っと少年漫画が充実 映画化は絶対スクリーンで見る派 PROFILE 北里琉 きたざと・るう●2009年7月30日生まれ、熊本県出身。A型。雑誌『Cuugal』を卒業し、2025年9月号よりRay専属モデルに。 ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』では連ドラレギュラー初出演を果たすなど、ドラマ、モデルを中心に活躍中。 撮影／藤原宏（PygmyCompany）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

北里琉