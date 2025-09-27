〈「クロちゃんを首まで埋めて…」『水ダウ』演出家・藤井健太郎がずっとやりたかった“地上波NG企画”とは？〉から続く

「説」というルールとシステムの中で、時にギャラクシー賞を獲得したり、時にBPO（放送倫理・番組向上機構）に睨まれたりしながら独自の地位を築いていった『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。「悪意の人」とも称されるプロデューサー、藤井健太郎はどのような視点で日々番組作りに向き合っているのだろうか。

ダイアン津田とクロちゃん、“はみ出した”ときの面白さ

――以前、「テレビマンは社会的にきちんとしていることが大事」とおっしゃっていて。そういう人じゃないと面白い番組は作れないんじゃないかと。きちんとしている人だからこそ、はみ出した時に面白いということでしょうか。

藤井健太郎さん（以下、藤井） はみ出なくても別にいいですし、はみ出ても、かたちがしっかりしていればはみ出し方が面白くなる可能性は高いですよね。

――最新シリーズが配信されたばかりの『大脱出』（DMM TV）や『水曜日のダウンタウン』で、メッチャはみ出てくれたな、みたいな芸人さんはいらっしゃいますか。

藤井 そうですね。誰かいるかな。

――たとえば「名探偵津田」*が大バズりしたダイアンの津田さんは？

*『水曜日のダウンタウン』で「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」として放送された人気企画。2024年12月放送の第3弾はTVer歴代最高再生回数を記録した

藤井 「名探偵津田」はまさにストーリーという軸があって、そこの中でどう遊ぶかみたいなことじゃないですか。「犯人を見つける」という、最後にちゃんと戻ってくる軸はあって。もちろん面白くなるような仕掛けは途中途中に作ってはいるんですけど、その中でどう遊んでもらうかというか、オモシロの部分は津田さんの魅力にかなり頼っている企画ですよね。はみ出したということなのか分からないけど、「1の世界」とか「2の世界」とか言い出した時は、やっぱりすごく面白かった。

――殺人事件が起きているミステリードラマの世界が「1の世界」で、「2の世界」は1の世界が架空であることを知っているリアルな世界。津田さんすごい。

藤井 あれはもちろん想定してないですよね。「名探偵津田」第2弾のときに、世界線がごっちゃになるタイプの人だというのは分かっていたんですけど。こんがらかったことが、焼き直しじゃなくて、ちゃんとまた新しい方向に転がって面白くなったなという感じ。

クロちゃんを首まで埋めて…

――クロちゃんはいかがでしょうか。クロちゃんが藤井健太郎作品のメインとしてある理由は。

藤井 そういう意味では、クロちゃんも家の定点カメラで隠し撮りしていたら、やっぱり予想外のことはしてきますよね。長いこと見てきましたけど、ここにきて鼻くそ食べるとは思わないじゃないですか。「うわ、まだそんな隠し玉あるんだ」みたいな。もちろん環境次第ですけど、うまく状況を与えるとすごい撮れ高を出してくる人だなとは思いますね、クロちゃんは。意図せずの部分を含めて。

――私以前クロちゃんを目隠しした状態でインタビューしたことあるんですけど、最初「エッ」って驚くのに、すぐ普通にしゃべりだして。この環境を秒で受け入れている、と。

藤井 （笑）。

――この人やっぱりすごいなと思いました。『大脱出』でクロちゃんを埋めたことでの新たな気づきはありましたか？

藤井 埋めたことでの気づきは別にないですね（笑）。

――ネタバレに引っかかるかもしれないので詳細は書けませんが、いざ脱出できるかもしれないとなった時の壁の中でのクロちゃんの立ち振る舞いに本当にびっくりさせられました。

藤井 面白かったですね。そういう意味ではあれはちょっと想定外でしたね（笑）。

――人間って極限だとああいう行動をとるのかと。

藤井 確かにね。困難の向こうにいいことが待っているとしても、その困難に向き合うくらいなら辛いままでいいというね。誰にも当てはまることですよね。

――実生活でもありそう。

藤井 虫歯みたいな話ですね。治したほうがいいんだけど、治療で痛い思いはしたくない。

――先延ばしにしてしまう。

藤井 今そんなに痛くないし、いいやって。

人間の価値観が揺らぐさまの“面白さ”

――人間ですよね。人間が『大脱出』には詰まっている。『大脱出』でそういうシーンはないですけど、たとえばめちゃめちゃ極寒の場所に札束とマッチが用意されていたら、私は札束を燃やすだろうかとか考えてしまいました。

藤井 その状況においてお金は無価値ですからね。出ないことには価値が発生しないから。

――今ある価値が本当の価値なのかみたいな、『大脱出』にはそういうメッセージがあるのでしょうか。

藤井 別にそこまで大袈裟には考えてないですけど（笑）。

――たぶんお金の価値が変わったり人間がそこに惑わされたりするさまを、藤井さんは面白いと思っているんだろうなと思いました。

藤井 それは、そうかもしれないですね。

――人間の戸惑いや愚かさや可愛らしさをドキュメンタリーではなくバラエティ番組にするというのは、なぜなのでしょうか。

藤井 なんでなんですかね。現状はやっぱり笑いが好きだし、面白い、笑えるやつがいいなと思ってやってますけど。でも、難しいところですよね。『大脱出』みたいなシチュエーションって、これがカット割りの映画だったら、別に笑いじゃなくてもこんなものあるかもしれないじゃないですか。でも、笑いが軸になっているというのは、何なんですかね。

やっぱり笑えるものがいい

――人間の感情の中で「笑い」というものに対して信頼を置いているからでしょうか。

藤井 僕自身は別にいわゆるのお笑い好きとかともちょっと違うので。でも、やっぱり笑えるものがいいなとは思っているし。何なんですかね。予想外のことが起きるのはすごく好きなので、「＝笑い」じゃなかったりもするけど、「＝笑いが起きやすい」でもあるじゃないですか。

『大脱出2』での、閉じ込められていた部屋が実は吊られてましたってシーンだって、ホラー映画だったら恐怖の瞬間になるかもしれないけど、この気持ちで見ているからゲラゲラ笑って見られる。部屋が傾くことも、それって笑えることなのかと言われると、本来はどう取ってもいいはずですよね。

――気の毒と思うかもしれないし。

藤井 怖いと思うかもしれない。でも笑って見てほしいし、僕は面白いことだなと思っているし、そう思わせたいなというのはあるかもしれないですね。

――笑って、で、後で真実に気が付いたほうが心に残りそうですよね。

藤井 そういうことですよね。部屋が傾いて家のものがしっちゃかめっちゃかになるって、本人は悲劇だけど、他人から見たら面白いっていう。

――それ、藤井さんの本質みたいなことなのでしょうか。

藤井 そうかもしれないですね。なるべく、なんでも笑える世の中ではあってほしいかも。

会社員であることに不自由さは今のところ感じていない

――以前インタビューさせてもらった時に、藤井さんは会社員であることにこだわっているというお話をされていましたが、そのお気持ちは今もあまり変わってはいないですか？

藤井 どうなんですかね。あんまり意識もしてないですけど、今のところ辞めようとも別に思ってないし。両面ある気はします。別に会社員は嫌いじゃないし。

――当時より、だいぶご出世もされて。

藤井 いえいえ、何もやっていることは変わってないですから。別に関係ないです。そういう意味ではずっと同じことをしています。番組を作っているだけなので。

――「フリーにならないんですか？」って聞かれないですか。

藤井 別にどっちでもいいという感じですかね。

――やりたいことができれば？

藤井 そうですね。会社員でいることによって自分の何かの妨げになるんだったらあれですけど、別に会社員であることに不自由さを今のところ感じていないので。

――勝手なイメージなんですけど、藤井さんはあまり先輩にかわいがってもらうみたいなイメージもないですし、かといって後輩をまとめて面倒見るみたいな感じでもない、合っていますかね……？

藤井 それで合っていると思います（笑）。

――「みんなで飲みに行くぞ！」みたいなことはないですか。

藤井 まずもってそんな時間がないんですよね。外食とか全然してない。食事は基本会社の中なので。

――仕事に疲れてしまうことはないですか？

藤井 いやいや、かなり疲れてますよ。さすがに仕事以外の時間がなさすぎて、どうしたもんかなとは思ってますけど。自分の名前が出る仕事は自分でやるしかないので、単純に仕事の分量を減らさないとなとは思いつつ。

――今はテレビ業界も転職する方が増えていますよね。

藤井 でも会社にいながらのほうが自由が利くこともあったりするんですよ。少なくともTBSでやる仕事に関しては、外部の人間として携わるより、中にいたほうが当然自由が利くじゃないですか。フリーの場合どうしても発注の受け仕事になるから、クライアントから言われたらそっちに従わなきゃいけない。でもTBSの中の仕事に関しては、別に自社のものだから言うこと聞かなくていいってわけじゃないけど、意見を通しやすいところもあったりするし。

藤井健太郎が思う「やりたいことをやる」ために大事なこと

――会社の中で自分のやりたいことをやる、その状況を作るために大事なことって何だと思いますか？ ビジネスパーソンに向けて。

藤井 これはビジネスパーソンが見るやつなんですか？（笑）

――何人かはいらっしゃるかも……。

藤井 本当に普通の話ですけど、ちゃんと目の前の仕事で成果を出すしかないんじゃないですかね。どんなに小さい仕事であってもちゃんとこなして、「ああ、ちゃんとやるな」って思われて一個ずつステップアップしていくということでしかない気がしますけどね。メチャクチャ普通の話で申し訳ないですけど。

――いやいや。ライターもそうです。

藤井 手を抜いていい仕事ってあんまりないぞっていうのは、じゃあビジネスパーソンに向けてということで（笑）。

ちゃんとその都度認められていくしかない

――「藤井さんにあこがれてTBSに入社しました」「テレビマンになりました」みたいな方も多いんじゃないかと思います。そういう若手のテレビマンたちには、どういうアドバイスをしますか。

藤井 そんな人がいるかどうかはわからないですけど。でも今の話で言うと、発想一つでとか、何かの能力があれば急にポンポンと駆け上がれるぞということじゃない気はするんです。それがあるのは前提として、その時与えられた仕事で120%の成果を出すというか。

売り上げ的なものだと難しいかもしれないですけど、クオリティ的なものは別に上げられるじゃないですか。ちゃんとその都度認められていくしかない。たぶんそれが正しい気がしていて。その中で、誰かが普通のステップよりも早めにピックアップしてくれることはあるかもしれないですけど。

――尖った部分を見せつけるとかそういうことではない。

藤井 その中で見せる分には構わないけど、そこから外れたところで何かしてもしょうがないんじゃないかとは思います。与えられた中で結果を出しつつ、余力があればそれ以外のこともすればいいんじゃない？ とは思いますけど。でも、後者のほうだけを頑張るというのは違うんじゃないかと。

