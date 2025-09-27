米軍幹部らを突如招集したヘグセス国防長官。会合で「戦士の気質」について語るという/Julia Demaree Nikhinson/AP/File

（ＣＮＮ）ヘグゼス米国防長官は来週、バージニア州で数百人の将軍や提督を招集する異例の会合を開く予定だ。ここでへグセス氏は国防総省を「戦争省」に再編する政権の計画について説明すると共に、軍人に求められる新たな基準を概説するとみられる。計画に詳しい６人の関係者が明らかにした。

ホワイトハウス当局者はＣＮＮに対し、「目的は力の誇示だ。大統領の下で新たな軍隊がどのような姿になるかを明らかにする意図がある」と語った。

関係者３人によると、会合は「激励集会」のような形になり、ヘグゼス氏は「戦士の気質」の重要性を強調するとみられる。米軍の新たなビジョンについて概説し、将校が順守・実施することが求められる新たな即応態勢、体力、身だしなみの基準について論じる見通しだという。

「馬を厩舎（きゅうしゃ）に送り込み、鞭（むち）で調教するのが目的だ」と、計画に詳しい国防当局者は述べた。「その場にいるのが肩に階級章を付けた人々であれば、視覚的にもより理想的な聴衆となる。ヘグセス長官は彼らに向けて、これ見よがしにこう告げる。『仲間に加われ。さもなくばキャリアが縮む恐れがある』」

関係筋のうち３人によると、ヘグセス氏のチームは本人の演説を録音し、後日公表する予定だ。またホワイトハウス当局者は、ホワイトハウスがそれをさらに拡散させる計画だと明らかにした。

ホワイトハウス当局者と計画に詳しい関係筋の一人によると、現時点ではトランプ大統領が示唆したような将校向けの武器披露は行われない見込みだという。２人の当局者はＣＮＮに対し、トランプ大統領は今のところ３０日に開催される当該の会合に関与したり出席したりする予定はないと語った。

将軍と提督を対象にした前例のない会合は、ヘグセス氏の発案だったという。ホワイトハウス関係者と計画に詳しい関係者の一人が明らかにした。ヘグセス氏は後にホワイトハウスに計画を伝えたが、トランプ氏自身は２５日に大統領執務室でこの件について質問された際、詳細についてほとんど関知していなかった。ホワイトハウス関係者が述べた。

ＣＮＮの報道によれば、当該の会合に招集された将官らに対し、会合の目的は明かされていなかった。ただ対象者には、出席できない場合には極めて正当な理由を提示する必要があると明確に伝えてあるという。関係者の一人の国防当局者がＣＮＮに明らかにした。

陸軍退役軍人のヘグセス氏は近年、将官に対する軽蔑を再三表明。彼らには米軍の風土に「ｗｏｋｅ（ウォーク、意識が高い人たち）」の政治問題を持ち込んだ責任があるとの非難を公言していた。