メジャー8位の強肩を発揮？

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間25日・フェニックス）

強肩自慢の24歳も、まさかの二刀流挑戦だろうか。ドジャースは24日（日本時間25日）に敵地でダイヤモンドバックスと対戦。試合前の練習では、アンディ・パヘス外野手がなぜか投手のような形式でキャッチボールに臨み、地元メディアも思わずツッコミを入れた。

ドジャース専門サイト「ドジャース・ブルー」の公式X（旧ツイッター）は、試合前の動画を公開。「アンディ・パヘスが二刀流選手になろうと取り組んでいる」と文面を添えた。ブルペンではなく外野脇でだが、パヘスが捕手役を座らせて“投球”を披露していた。

この光景にSNSでは「パヘス本当かよ!?」「あの肩があるんだから、もちろん！」「彼をブルペンに入れろ」というコメントが寄せられた。一方でドジャースのブルペンが不調というチーム事情もあってか「彼は救援全体よりも使えるよ」「すでにスコットより信頼できる」「ブルペンの強化がやって来た！」「今のドジャースでは冗談にならない。トライネンよりマシかも」など皮肉も目立った。

米データサイト「ベースボール・サーバント」によると、野手の肩の強さを示す「アーム・ストレングス」では全体8位に入るパヘス。今季は同僚の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手やミゲル・ロハス内野手が点差の開いた場面で「野手登板」したことで話題を集めたが、その剛腕を披露する機会は訪れるのだろうか。（Full-Count編集部）