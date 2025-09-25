あの人やこの人も実はRay出身！歴代Ray㋲たちが駆け抜けた「輝かしい歴史」を振り返る♡

どの時代もRayモデルは女子の憧れ、男子の永遠の気になる存在。今回は、そんな歴代Rayモデルたちのヒストリーを特別にご紹介します！彼女たちが歩んできた、その輝かしい歴史を当時のバックナンバーとともにたっぷりとご堪能ください♡

歴代Ray㋲のご紹介♡ ビジュアルはもちろん、 内面も魅力たっぷり♡ 現在、女優やアーティスト、コスメプロデューサーなどいろんなところで活躍しているあの人やこの人も実はRay出身でした！魅力あふれる歴代Rayモデルを年表で振り返り♡

Check! 【2000年5月号〜2014年5月号】香里奈 圧倒的な存在感を放ったレジェンド Ray歴は歴代No.1の14年♡ 女優としても活躍し全国の女性の憧れへ。卒業後も表紙モデルとして再登場するほどの影響力の持ち主。 2012年1月号 ©阿部ちづる（LOVABLE） 2012年3月号 ©今城純

Check! 【2008年9月号〜2016年2月号】泉里香 あざと可愛い♡ 着回しの女王 愛されガーリーフェイスで多くのファンを虜に。泉さんといえば「着回しの天才」で、着回し企画には歴代最多の52回登場！ 2012年3月号 ©水野美隆（zecca） 2016年2月号 ©屋山和樹（BIEI） 2015年2月号 ©永谷知也（will creative）

Check! 【2013年5月号〜2018年5月号】白石麻衣 「アイドル」×「モデル」の先駆者 乃木坂46の元メンバーであり、「アイドル」×「モデル」の魅力を開花させたカリスマ♡ 愛称は“まいやん”。 2014年6月号 ©屋山和樹（BIEI） 2016年10月号 ©彦坂栄治（まきうらオフィス） 2014年2月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY）

Check! 【2013年9月号〜2021年2・3月合併号】佐藤晴美 超絶美スタイルをもつど根性モデル E-girlsの元メンバーでRayの「美脚三姉妹」の1人。愛称は“はるお”。ファンやスタッフからも愛されるストイックな努力家。 2017年9月号 ©野口マサヒロ 2015年7月号 ©屋山和樹（BIEI）

Check! 【2014年10月号〜2020年10月号】松井愛莉 末っ子キャラからRayのエースへ！ おしゃれ×ヘルシーかわいいの第一人者！16歳で専属モデルデビュー♡ 持ち前のルックスで数々のビジュアル企画を担当。 2014年9月号 ©アシザワシュウ 2015年12月号 ©寺田茉布（LOVABLE）

Check! 【2015年1月号〜2017年12月号】朝比奈彩 全人類を魅了する抜群のプロポーション 「9頭身美女」という圧倒的なプロポーションの持ち主。モデル兼タレントとしても知名度を高め、全国の女子の憧れの的に♡ 2015年10月号 ©阿部ちづる（LOVABLE） 2017年7月号 ©野口マサヒロ

Check! 【2015年6月号〜2024年9月号】鈴木愛理 ファンからの共感力満点“ぷりかわ”の申し子 等身大の姿に人気ばくはつ！そこからRayの絶対的エースとして約10年間専属モデルを務めた。“ぷりかわ”乙女の代名詞♡ 2019年4月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY） 2022年12月号 ©菊地史（impress＋）

Check! 【2016年5月号〜2025年2月号】岡崎紗絵 「ごきげんマインド」でハッピーオーラ全開 出会う人をトリコにする明るい笑顔の持ち主♡ 存在は「明るくてハッピー」まるで太陽そのもの。Rayのムードメーカー的存在。 2020年12月号 ©花盛友里 2020年12月号 ©花盛友里 2022年8月号 ©永瀬沙世（KiKi inc.）

Check! 【2018年3月号〜2023年12月号】吉田朱里 自己プロデュース力No.1！美容界の革命児 NMB48の元メンバーで美容系Youtubeをはじめて一気に注目！ 自己プロデュース力が高く、ビューティー企画の常連に♡ 2020年1月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY） 2021年2・3月合併号 ©菊地泰久（vale.）

Check! 【2019年1月号〜2024年4月号】郄橋ひかる 透明感抜群な国民的美少女♡ 専属になった瞬間、話題沸騰！洗礼されたビジュアルでファンを魅了する国民的美少女♡ 現在は女優・タレントとして活躍中。 2023年9月号 ©藤原宏（Pygmy Company） 2019年12月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY） 2023年4月号 ©藤原宏（Pygmy Company）