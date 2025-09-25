あの人やこの人も実はRay出身！歴代Ray㋲たちが駆け抜けた「輝かしい歴史」を振り返る♡
どの時代もRayモデルは女子の憧れ、男子の永遠の気になる存在。今回は、そんな歴代Rayモデルたちのヒストリーを特別にご紹介します！彼女たちが歩んできた、その輝かしい歴史を当時のバックナンバーとともにたっぷりとご堪能ください♡
歴代Ray㋲のご紹介♡
ビジュアルはもちろん、 内面も魅力たっぷり♡
現在、女優やアーティスト、コスメプロデューサーなどいろんなところで活躍しているあの人やこの人も実はRay出身でした！魅力あふれる歴代Rayモデルを年表で振り返り♡
Check! 【2000年5月号〜2014年5月号】香里奈
圧倒的な存在感を放ったレジェンド
Ray歴は歴代No.1の14年♡ 女優としても活躍し全国の女性の憧れへ。卒業後も表紙モデルとして再登場するほどの影響力の持ち主。
Check! 【2008年9月号〜2016年2月号】泉里香
あざと可愛い♡ 着回しの女王
愛されガーリーフェイスで多くのファンを虜に。泉さんといえば「着回しの天才」で、着回し企画には歴代最多の52回登場！
Check! 【2013年5月号〜2018年5月号】白石麻衣
「アイドル」×「モデル」の先駆者
乃木坂46の元メンバーであり、「アイドル」×「モデル」の魅力を開花させたカリスマ♡ 愛称は“まいやん”。
Check! 【2013年9月号〜2021年2・3月合併号】佐藤晴美
超絶美スタイルをもつど根性モデル
E-girlsの元メンバーでRayの「美脚三姉妹」の1人。愛称は“はるお”。ファンやスタッフからも愛されるストイックな努力家。
Check! 【2014年10月号〜2020年10月号】松井愛莉
末っ子キャラからRayのエースへ！
おしゃれ×ヘルシーかわいいの第一人者！16歳で専属モデルデビュー♡ 持ち前のルックスで数々のビジュアル企画を担当。
Check! 【2015年1月号〜2017年12月号】朝比奈彩
全人類を魅了する抜群のプロポーション
「9頭身美女」という圧倒的なプロポーションの持ち主。モデル兼タレントとしても知名度を高め、全国の女子の憧れの的に♡
Check! 【2015年6月号〜2024年9月号】鈴木愛理
ファンからの共感力満点“ぷりかわ”の申し子
等身大の姿に人気ばくはつ！そこからRayの絶対的エースとして約10年間専属モデルを務めた。“ぷりかわ”乙女の代名詞♡
Check! 【2016年5月号〜2025年2月号】岡崎紗絵
「ごきげんマインド」でハッピーオーラ全開
出会う人をトリコにする明るい笑顔の持ち主♡ 存在は「明るくてハッピー」まるで太陽そのもの。Rayのムードメーカー的存在。
Check! 【2018年3月号〜2023年12月号】吉田朱里
自己プロデュース力No.1！美容界の革命児
NMB48の元メンバーで美容系Youtubeをはじめて一気に注目！ 自己プロデュース力が高く、ビューティー企画の常連に♡
Check! 【2019年1月号〜2024年4月号】郄橋ひかる
透明感抜群な国民的美少女♡
専属になった瞬間、話題沸騰！洗礼されたビジュアルでファンを魅了する国民的美少女♡ 現在は女優・タレントとして活躍中。
Check! 【2019年4月号〜2025年5月号】佐々木久美
姉御肌でカッコいい！バラエティ力満点
日向坂46の元キャプテン。美女かつバラエティもカンペキで、全女子から尊敬を集めた。久美のいる現場はいつも楽しくハッピー♡
文／柿沼奈々子、大熊芹奈