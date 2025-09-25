あの人やこの人も実はRay出身！歴代Ray㋲たちが駆け抜けた「輝かしい歴史」を振り返る♡

写真拡大 (全28枚)

どの時代もRayモデルは女子の憧れ、男子の永遠の気になる存在。今回は、そんな歴代Rayモデルたちのヒストリーを特別にご紹介します！彼女たちが歩んできた、その輝かしい歴史を当時のバックナンバーとともにたっぷりとご堪能ください♡

歴代Ray㋲のご紹介♡

ビジュアルはもちろん、 内面も魅力たっぷり♡

現在、女優やアーティスト、コスメプロデューサーなどいろんなところで活躍しているあの人やこの人も実はRay出身でした！魅力あふれる歴代Rayモデルを年表で振り返り♡

Check! 【2000年5月号〜2014年5月号】香里奈

圧倒的な存在感を放ったレジェンド

Ray歴は歴代No.1の14年♡ 女優としても活躍し全国の女性の憧れへ。卒業後も表紙モデルとして再登場するほどの影響力の持ち主。

2012年1月号 ©阿部ちづる（LOVABLE）
2012年3月号 ©今城純

Check! 【2008年9月号〜2016年2月号】泉里香

あざと可愛い♡ 着回しの女王

愛されガーリーフェイスで多くのファンを虜に。泉さんといえば「着回しの天才」で、着回し企画には歴代最多の52回登場！

2012年3月号 ©水野美隆（zecca）
2016年2月号 ©屋山和樹（BIEI）
2015年2月号 ©永谷知也（will creative）

Check! 【2013年5月号〜2018年5月号】白石麻衣

「アイドル」×「モデル」の先駆者

乃木坂46の元メンバーであり、「アイドル」×「モデル」の魅力を開花させたカリスマ♡ 愛称は“まいやん”。

2014年6月号 ©屋山和樹（BIEI）
2016年10月号 ©彦坂栄治（まきうらオフィス）
2014年2月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY）

Check! 【2013年9月号〜2021年2・3月合併号】佐藤晴美

超絶美スタイルをもつど根性モデル

E-girlsの元メンバーでRayの「美脚三姉妹」の1人。愛称は“はるお”。ファンやスタッフからも愛されるストイックな努力家。

2017年9月号 ©野口マサヒロ
2015年7月号 ©屋山和樹（BIEI）

Check! 【2014年10月号〜2020年10月号】松井愛莉

末っ子キャラからRayのエースへ！

おしゃれ×ヘルシーかわいいの第一人者！16歳で専属モデルデビュー♡ 持ち前のルックスで数々のビジュアル企画を担当。

2014年9月号 ©アシザワシュウ
2015年12月号 ©寺田茉布（LOVABLE）

Check! 【2015年1月号〜2017年12月号】朝比奈彩

全人類を魅了する抜群のプロポーション

「9頭身美女」という圧倒的なプロポーションの持ち主。モデル兼タレントとしても知名度を高め、全国の女子の憧れの的に♡

2015年10月号 ©阿部ちづる（LOVABLE）
2017年7月号 ©野口マサヒロ

Check! 【2015年6月号〜2024年9月号】鈴木愛理

ファンからの共感力満点“ぷりかわ”の申し子

等身大の姿に人気ばくはつ！そこからRayの絶対的エースとして約10年間専属モデルを務めた。“ぷりかわ”乙女の代名詞♡

2019年4月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY）
2022年12月号 ©菊地史（impress＋）

Check! 【2016年5月号〜2025年2月号】岡崎紗絵

「ごきげんマインド」でハッピーオーラ全開

出会う人をトリコにする明るい笑顔の持ち主♡ 存在は「明るくてハッピー」まるで太陽そのもの。Rayのムードメーカー的存在。

2020年12月号 ©花盛友里
2020年12月号 ©花盛友里
2022年8月号 ©永瀬沙世（KiKi inc.）

Check! 【2018年3月号〜2023年12月号】吉田朱里

自己プロデュース力No.1！美容界の革命児

NMB48の元メンバーで美容系Youtubeをはじめて一気に注目！ 自己プロデュース力が高く、ビューティー企画の常連に♡

2020年1月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY）
2021年2・3月合併号 ©菊地泰久（vale.）

Check! 【2019年1月号〜2024年4月号】郄橋ひかる

透明感抜群な国民的美少女♡

専属になった瞬間、話題沸騰！洗礼されたビジュアルでファンを魅了する国民的美少女♡ 現在は女優・タレントとして活躍中。

2023年9月号 ©藤原宏（Pygmy Company）
2019年12月号 ©曽根将樹（PEACE MONKEY）
2023年4月号 ©藤原宏（Pygmy Company）

Check! 【2019年4月号〜2025年5月号】佐々木久美

姉御肌でカッコいい！バラエティ力満点

日向坂46の元キャプテン。美女かつバラエティもカンペキで、全女子から尊敬を集めた。久美のいる現場はいつも楽しくハッピー♡

2021年6月号 ©花盛友里
2021年6月号 ©花盛友里
2023年1月号 ©菊地史（impress＋）

文／柿沼奈々子、大熊芹奈