大谷がトライネンの背中を叩いた

【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

咄嗟の行動にファンも感激していた。ドジャースのブレイク・トライネン投手は21日（日本時間22日）、ジャイアンツとの本拠地最終戦で8回に3失点を喫し敗戦投手になった。降板直後、ベンチに下がる右腕に寄り添ったのが大谷翔平投手だった。

トライネンは1点先制した8回からマウンドへ。先頭・コスから3連打で同点に追いつかれると、アダメスへの押し出し四球で勝ち越し点を献上した。さらにチャップマンの遊ゴロの間に3点目。1イニングを投げ切れずにベシアに交代となった。

直近7試合で5敗目。防御率も5.55まで悪化した。試合後、デーブ・ロバーツ監督も「狙いすぎていたことが原因か分からないが、空振りを奪えていなかった」と指摘。厳しい立場に立たされている。

降板直後、そんなトライネンに声をかけたのは大谷だった。背中をポンポンと叩き、失意のベテランを励ましていた。「大谷くんは素晴らしいな」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）