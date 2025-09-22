タコマ戦で1回を8球、3者凡退で終えた

マイナー調整を続けているドジャースの佐々木朗希投手が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板。1回を3者凡退に抑える好投で、メジャー昇格へ好アピールを見せた。登板後の取材対応で、今後については「分からない。何も話していないです」と話すにとどめた。

「球数（8球）が少なかったのでそんなに手応えというのはないですけど、カットとフォークがいいところに決まって3人で抑えることができたかのはよかったかな思います」

この日でチームはレギュラーシーズンの全日程を終了した。今後はメジャーへの合流が見込まれるが、チームとの会談は「分からないです。話していないです」と話すにとどめた。

佐々木は18日（同19日）のタコマ戦で日米通じて初の救援登板。5回に登板して1回2奪三振1四球で無失点に抑え、最速は100.1マイル（約161.1キロ）だった。救援では2試合連続で無安打、無失点としている。

メジャー再昇格へ向けて「（救援登板の）回数を重ねて経験が多い方が慣れてくるとは思うので、そこはあるんですけど、マイナーの試合は今日で終わりますし、上（ドジャース）も負けられない試合があるので、そこは僕がコントロールできるところじゃないので、この2登板はいい調整できたと思います。いい準備ができたと思うので、あとは健康に気をつけて調整していくだけかなと思います」と気持ちを高めていた。

今後はプレーオフへ向けて期待もかかる。「そうですね。そういった環境でしか経験できないこともあるとは思うし。そこでいろいろ吸収して、来年に使えたりだとか、少しでもまたチームに貢献できることはあると思うので、そこに関しては、プレーして得ることは多いのかなと思っています」と見据えた。（Full-Count編集部）