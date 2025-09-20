「とにかくチームがワールドシリーズで勝つために全力を尽くす」

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

レジェンド左腕が3度目のワールドシリーズ制覇へフル回転する。今季限りで現役引退するドジャースのクレイトン・カーショー投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で5回途中2失点と好投。本拠地公式戦最終登板でチームの13年連続ポストシーズン進出に貢献した。気になるのが37歳左腕のポストシーズンでの起用法。絶対エースは自らブルペン待機を辞さない構えを見せた。

「シアトルであと1試合投げる。その後はローテーションが本当に充実しているし、（先発の）スポットが限られていることもわかっている。自分は与えられた役割でベストを尽くすだけだ。とにかくチームがワールドシリーズで勝つために全力を尽くす」

この日は4回1/3を投げ、4安打2失点。6三振を奪ったが、4四球と制球が安定しなかった。「何とか試合を作って、ブルペンがしっかり抑えてくれた。ショウヘイの本塁打は信じられないくらい素晴らしかった。ムーキーの本塁打も最高だった。本当に、このチームの一員であることを誇りに思う」とチームメートに感謝した。

これまで通算222勝を積み上げ、3度のサイ・ヤング賞と輝かしいキャリアを築いてきた。ポストシーズンへ「今年のチームも特別だ。この先の5、6週間が楽しみだ」。ドジャース18年目。フォア・ザ・チームで最後の最後まで駆け抜ける。（小谷真弥 / Masaya Kotani）