Ä¶¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï ¡ß 14µ¡¼ï¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÂÎ¸³¡ªBrook Gaming

¡Ö¸Â³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Brook Gaming¤Ï2025Ç¯¤ÎÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ë¤Æ»Ë¾åºÇ¶¯¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¿ØÍÆ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¼Â±éÂÐÀï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼»²²Ã·¿¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢14¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¼Âµ¡Å¸¼¨¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ÍÌ¾¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Î¶³¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
9·î27Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇ®¶¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¿¡¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂçÍðÆ®ÂÎ¸³¡×¤ò³«ºÅ¡ªBrook¤ÏSAC¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ³ÊÆ®¥²¡¼¥à³¦¤ÇÏÃÂê¤Î4Áª¼ê¡½¡½KeptÁª¼ê¡¢¤Ñ¤»¤ê¤Þ¤óÁª¼ê¡¢YudeÁª¼ê¡¢¥³¥µ¥¯Áª¼ê¤ò¾·ÂÔ¡£
Èà¤é¤ÏBrookÀ½¤ÎÁ´¥Ü¥¿¥ó·¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖBrook Fighter Starburst¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÈÂ¨ÀÊ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡ü¸áÁ°9:00¤è¤ê¡¢ÀèÃå50Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡ÖÂÐÀïÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÇÛÉÛ¡ª
ÅöÁª¼Ô¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÀï¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£
¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËBrookÆÃÀ½¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤È¸ÂÄê³ä°ú·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
9·î28Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇ®¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡ªBrook¤ÏM-Gaming¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ³ÊÆ®¥²¡¼¥à³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦Nemo(¤Í¤â)Áª¼ê¤ò¾·Ã×¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
NemoÁª¼ê¤¬´Æ½¤¤·¤¿¿·À½ÉÊ¡ÖM-Gaming A01 ¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡×¤È¡¢Brook¤Î¡ÖFighter Starburst¡×¤â¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦À¼Í¥¤Î¤Ò¤í¤È ¤Ò¤í(Hiro Hiroto)¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤ÆÎ¾Æü¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBrook Inside ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥× ¡ß À¤³¦¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿14¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»îÍ·¡¦Èæ³Ó¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¡ÈËÜÊª»Ö¸þ¡É¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¡¦À½ÉÊ¡ä
¡ü MSY / PUNK WORKSHOP / ¤¯¤í¤Þ¤¹©Ë¼ / ¥¬¥Õ¥íÀ½ºî½ê / istmall(´Ú¹ñ)/ JunkFood(ÊÆ¹ñ)
¡ü ¥Í¥Ö¥³¥ó(Sleep Fighter)¡§2025Ç¯ÏÃÂê¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡¢³¤³°½é½ÐÅ¸¡ª
EWC¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¡ÖGO1Áª¼ê»ÈÍÑµ¡¼ï PWS FS Champion Edition¡×¤ä¡¢Crazy Raccoon½êÂ°¤ÎÎ©ÀîÁª¼ê¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡ÖiO ¥«¥¹¥¿¥à¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤¬Brook¥Ö¡¼¥¹¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖWizard Room¡×¡¢¼¡À¤Âå¥ì¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¢¥±¥³¥ó¡ÖGlimPearl¡×¤òÈ¯É½
¡ü ¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦PS4¡¢PS5¡¢PC¡¢Switch¡¢Switch2ÂÐ±þ¡£
¡¦¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¾Å·ÈÄÁÇºà¡ÖNAGORI(R)¡×(¢¨(3))ºÎÍÑ¡£
Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¤â¤Ã¤¿¿·ÁÇºà¡£
¾åµé¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤ä¥Í¡¼¥àÆþ¤ì¤â²ÄÇ½¡£
¡¦ÁàºîÀ¤Èµ¡Ç½À¡¾³Ê¥²¡¼ÍÑ¡ÖOneFRAME(R)¡×(¢¨(4))Äã¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ¡£
Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ü¥¿¥ó¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¡¢Å·ÈÄ6¡ë·¹¼Ð¹½Â¤¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¥á¥ó¥Æ¤ÈÂÑµ×À¡¾¥Ü¥¿¥óÃ±ÆÈ¸ò´¹,¥±¡¼¥Ö¥ëº¬¸µÊÝ¸î,¥Ü¥¿¥ó¼ýÇ¼,¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È/¥È¥ë¥¯¥Ò¥ó¥¸¡£
¡¦¹âÀÇ½ÉôÉÊ¤ÎºÎÍÑ¡¾Brook Gen-5 MINI´ðÈÄÅëºÜ¡£
PanasonicÀ½¥¿¥¯¥¿¥¤¥ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁºÎÍÑ¡£
¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡¾½À¤é¤«¤¤USB2.0 Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë(2m)Æ±º¡£
¥»¥ß¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹ÉÕÂ°¡£
¡ü À½ÉÊ³µÍ×
¡¦À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§GlimPearl(¥°¥ê¥à¥Ñ¡¼¥ë)
¡¦È¯Çä»þ´ü¡¡¡§2025Ç¯12·î¾å½ÜÍ½Äê
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§212mmX310mmX54mm
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§78,980±ß(ÀÇ¹þ)Í½Äê
