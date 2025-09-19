NASA¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡È³ÎÇ§ºÑ¤ßÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¡É¤¬6000¸Ä¤òÆÍÇË
NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Ï2025Ç¯9·î17ÆüÉÕ¤Ç¡¢NASA¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ÊNASA Exoplanet Archive¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÎÇ§ºÑ¤ßÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¿ô¤¬6007¸Ä¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹±À±¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é30Ç¯ÌÜ
1995Ç¯¡¢¥Ú¥¬¥¹¥¹ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¦Ìó50¸÷Ç¯Àè¤ÎÂÀÍÛ¤Ë»÷¤¿¹±À±¡Ö¥Ú¥¬¥¹¥¹ºÂ51ÈÖÀ±¡×¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¡Ö¥Ú¥¬¥¹¥¹ºÂ51ÈÖÀ±b¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÁÎÌ¤¬ÌÚÀ±¤ÎÌó0.46ÇÜ°Ê¾å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥Ú¥¬¥¹¥¹ºÂ51ÈÖÀ±b¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö¹±À±¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÇÀ±¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Þ¥¤¥è¡¼¥ë¡ÊMichel Mayor¡Ë¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥±¥í¡¼¡ÊDidier Queloz¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹±À±°Ê³°¤ÎÅ·ÂÎ¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¤ª¤È¤áºÂ¤ÎÊý¸þ¡¦Ìó2000¸÷Ç¯Àè¤Î¥Ñ¥ë¥µ¡¼¡ÖPSR B1257+12¡×¤ò¸øÅ¾¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤¬1992Ç¯¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸å¤Ë3¸ÄÌÜ¤ò1994Ç¯¤ËÈ¯¸«¡Ë¡£
»Ë¾å½é¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±È¯¸«¤«¤é33Ç¯¡¢¹±À±¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤¬½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é30Ç¯¤Ç¡¢¿ÍÎà¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¿ô¤¬6000¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¼Á¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢¹±À±¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¹â²¹¤Ë²ÃÇ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµðÂç¥¬¥¹ÏÇÀ±¤ä¡¢2¤Ä¤Î¹±À±¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÏÇÀ±¡¢¤½¤ì¤Ë½½Ê¬¤ÊÂçµ¤¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ½ÌÌ¤Ë±ÕÂÎ¤Î¿å¤¬Â¸ºß¤·ÆÀ¤ë¡Ö¥Ï¥Ó¥¿¥Ö¥ë¥¾¡¼¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÏÇÀ±¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡ÄÂçµ¤¤ò»ý¤ÄÏÇÀ±¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë±ÕÂÎ¤Î¿å¤¬Â¸ºß¤·ÆÀ¤ë¡¢¹±À±¤«¤é°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ëÎÎ°è¡£¥´¥ë¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤È¤â¡£
Ä¾ÀÜ»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¿ô¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤
¡ÖÈ¯¸«¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜ»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¿ô¤Ï6007¸Ä¤Î¤¦¤Á87¸Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊNASAÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡Ë¡£¼çÀ±¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÏÇÀ±¤ÏÈó¾ï¤Ë°Å¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼çÀ±¤Î¸÷¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Ï¼çÀ±¤Î´ÑÂ¬¤òÄÌ¤¸¤¿´ÖÀÜÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¼êË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥ÈË¡¡×¤Ç¤¹¡£ÏÇÀ±¤Ê¤É¤¬¼çÀ±¡Ê¹±À±¡Ë¤Î¼êÁ°¤ò²£ÀÚ¤ë¸½¾Ý¤ò¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Êtransit¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¼çÀ±¤Î°ìÉô¤¬ÏÇÀ±¤Ê¤É¤Ë±£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÀ±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â°ì»þÅª¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥ÈË¡¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼çÀ±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ò´ÖÀÜÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤òµ¯¤³¤¹ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤Ï°ìÄê¤Î¼þ´ü¤Ç¼çÀ±¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÇÀ±¤Î¸øÅ¾¼þ´ü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È»þ¤Î¼çÀ±¤Î¸÷ÅÙ¶ÊÀþ¡Ê»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëÅ·ÂÎ¤Î¸÷ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¶ÊÀþ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÇÀ±¤ÎÄ¾·Â¤äÂçµ¤¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤Î¼þ´ü¤ËÀ¸¤¸¤ë¤ï¤º¤«¤ÊÊÑÆ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½ÅÎÏ¤ò²ð¤·¤ÆÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ëÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤òÁÜº÷¤¹¤ë¼êË¡¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È»þ´ÖÊÑÆ°Ë¡¡ÊTTVË¡¡Ë¡×¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¢¥ »²¹Í¡§·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹±À±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤¿Æ°²è¡ÊCredit: ESO/L. Calçada¡Ë¡Û
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼êË¡¤Ë¡Ö»ëÀþÂ®ÅÙË¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤¬¸øÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¼çÀ±¤âÆ±¤¸¼þ´ü¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÏµå¤«¤é´ÑÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¼çÀ±¤Î¸÷¤Î¿§¤ÏÃÏµå¤Ë¶áÉÕ¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤¯»þ¤ÏÀÄ¤Ã¤Ý¤¯¡¢±ó¤¶¤«¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯»þ¤ÏÀÖ¤Ã¤Ý¤¯¡¢¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿§¤ÎÊÑ²½¤òÅ·ÂÎ¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¡ÊÇÈÄ¹¤´¤È¤ÎÅÅ¼§ÇÈ¤Î¶¯¤µ¤ÎÊ¬ÉÛ¡Ë¤òÆÀ¤ëÊ¬¸÷´ÑÂ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ò´ÖÀÜÅª¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡Ä¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼çÀ±¤ÈÏÇÀ±¤Ï¶¦ÄÌ¤Î½Å¿´¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤ÎÏÇÀ±¤ÏÂç¤¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÁÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤¦¤Î¼çÀ±¤â¾®¤µ¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Î¼þ´üÅª¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÆ°¤¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ëÀþÂ®ÅÙË¡¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï¡¢ÏÇÀ±¤Î¸øÅ¾¼þ´ü¤äºÇ¾®¼ÁÎÌ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥ÈË¡¤Ç¤ÏÃÏµå¤«¤é¸«¤Æ¼çÀ±¤Î¼êÁ°¤ò²£ÀÚ¤ëÏÇÀ±¡ÊÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸øÅ¾µ°Æ»¤¬ÉÁ¤¯Ê¿ÌÌ¤ò²£¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏÇÀ±¡Ë¤·¤«È¯¸«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ëÀþÂ®ÅÙË¡¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤¬´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÇÀ±¡ÊÃÏµå¤«¤é¸«¤Æ¸øÅ¾µ°Æ»¤¬ÉÁ¤¯Ê¿ÌÌ¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÇÀ±¡Ë¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¢¥ »²¹Í¡§·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¸øÅ¾¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¼çÀ±¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤¿Æ°²è¡ÊCredit: ESO/L. Calçada¡Ë¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±Ãµºº¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
NASAÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î³ÎÇ§ºÑ¤ßÏÇÀ±¤Î¿ô¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤Ë5000¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯È¾¤Ç6000¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ÎÈ¯¸«¿ô¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
TESS¤¬¸¡½Ð¤·¤Æ³ÎÇ§¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¸õÊä¤Î¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯9·î2Æü»þÅÀ¤Ç7668¸Ä¡£ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖGaia¡Ê¥¬¥¤¥¢¡Ë±§ÃèË¾±ó¶À¡×¤ä¡¢NASA¤¬º£¸åÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¡ÊNancy Grace Roman¡Ë±§ÃèË¾±ó¶À¡×¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¿ôÀé¸Ä¤ÎÏÇÀ±¸õÊä¤¬¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢È¯¸«¿ô¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÎà¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÃÏµå¤ÎÂ¾¤ËÀ¸Ì¿¤ò½É¤·¤¿ÏÇÀ±¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤³¤¦¤·¤¿º¬¸»Åª¤Êµ¿Ìä¤ÎÅú¤¨¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¾±ó¶À¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·NASA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë100¸Ä°Ê¾å¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤ÇÂçµ¤¤Î²½³ØÁÈÀ®¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¡¦Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ¤ÎÏÇÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¡Ä¡Ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼çÀ±¤«¤é¤Î¸÷¤ò¤µ¤¨¤®¤ê¤Ä¤ÄÏÇÀ±¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡Ö¥³¥í¥Ê¥°¥é¥Õ¡×¤Î¹âÀÇ½²½¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥Þ¥ó±§ÃèË¾±ó¶À¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥³¥í¥Ê¥°¥é¥Õ¤Ï½¾Íè¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤âÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¹â¤ÎÀÇ½¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ì¤Ð¡ÖÂÀÍÛ¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÌÚÀ±¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¡Ê¼çÀ±¤ÎÆÃÀ¡¢ÏÇÀ±¤Îµ°Æ»¤ä²¹ÅÙ¡Ë¤ÎÏÇÀ±¤òÄ¾ÀÜ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå¤Î¤è¤¦¤ÊÏÇÀ±¤Ç¤â¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¥³¥í¥Ê¥°¥é¥Õ¤òÅëºÜ¤·¤¿±§ÃèË¾±ó¶À¤È¤·¤Æ¡¢NASA¤Ï¸½ºß¡Ö¥Ï¥Ó¥¿¥Ö¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¥¶¥Ð¥È¥ê¡¼¡ÊHabitable Worlds Observatory¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÁÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î30Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤¿ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±Ãµºº¡£¼¡¤Î30Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
