ÌÈµö¹¹¿·¤Î»ëÎÏ¸¡ººÃæ¤Ë¸½¶âÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡¡ÈÀàÅð·Ù»¡´±¡É¤Î¼ÂÂÖ¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬
¢£Èï³²½÷À
¡Ö¤¢¤é¤Ã¡ª»ä¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«½ðÆâ¤Ç·Ù»¡´±¤¬¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Âçºê¾åÅçÄ®¤Ë½»¤à75ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£7·îÃæ½Ü¤´¤í¡¢ÌÈµö¹¹¿·¤ÎºÝ¤ËºâÉÛ¤«¤é¡¢¸½¶â1Ëü±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁÊ¤¨¤È¤ÏÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝ¸¶·Ù»¡½ð¤Î½äººÄ¹¤ÎÃË¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤È¤·6·î¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºê¾åÅçÊ¬Ä£¼Ë¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¼¼¤Ç¡¢ÌÈµö¹¹¿·¤ËË¬¤ì¤¿78ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¡¢¸½¶â1Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬Â¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èï³²½÷À
¡Ö»ëÎÏ¸¡ºº¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ä¤Ï¡£¾®¤µ¤¤µ¹æ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¥°ー¥Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¡£¡ÊºâÉÛ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ËÂÞ¤òËº¤ì¤Æ¡Ê¸¡ºº¸å¡Ë¥Ñ¥Ã¤È¡ÊÉô²°¤«¤é¡Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê·Ù»¡´±¤¬¡Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¡¢²ÙÊªËº¤ì¤È¤ë¤è¡Ù¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÇØ¤Î¹â¤¤ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ï¡£¡×
½÷À¤¬²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹¹¿·ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Èï³²½÷À
¡Ö¤Ñ¤Ã¤ÈºâÉÛ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤¢¤é¡©¤ï¤¿¤·¤ÏÀäÂÐ1Ëü5Àé±ßÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¢¤ê¤ËÇã¤¤Êª¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ª°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÌÛ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
½÷À¤Ï²ÈÃæ¤òÃµ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìËü±ß»¥¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1¤«·îÍ¾¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Èï¹ð¤ÎÂáÊá¤ä¼ê¸ý¡Ä¡£¤¹¤°¤µ¤Þ·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èï³²½÷À
¡Ö¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£½ðÆâ¤ÇÆ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ç¯¶âÀ¸³è¤Î¿Í¤ò¤¤¤¸¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤ó¡£¡×
·Ù»¡¤Ï½÷À¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢À¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë