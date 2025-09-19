µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÇÔÁÊ³ÎÄê¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÁÊ¾Ù
¡¡ºÇ¹âºÛÂè2¾®Ë¡Äî¡Ê¹â¿Ü½ç°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¯¸À¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤·¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤ËÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¶µÃÄ¤Î¾å¹ð¤ò¼õÍý¤·¤Ê¤¤·èÄê¤ò¤·¤¿¡£17ÆüÉÕ¡£¶µÃÄÇÔÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¶µÃÄ¤Ï¡¢2022Ç¯9·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ç¡¢ËÜÂ¼·òÂÀÏºÊÛ¸î»Î¤¬¶µÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ãË¡¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ãË¡¤ÊÁÈ¿¥¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ÇÌ¾ÍÀ¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£24Ç¯1·î¤ÎÅìµþÃÏºÛÈ½·è¤Ï¡¢¶µÃÄÂ¦¤Î°ãË¡´«Í¶¤òÇ§¤á¤¿È½·è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£Æ±7·î¤ÎÅìµþ¹âºÛÈ½·è¤â»Ù»ý¤·¤¿¡£