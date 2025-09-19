¤ª¹â¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡ÖÊÆÀ½¥¸¥§¥Ã¥È¾¥²üµ¡¡×¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ ¹âÀÇ½¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¾®¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¾ð¤È¤Ï
¡¡Ë¬ÊÆÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¥·¥ó¹ñËÉÂç¿Ã¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥¼¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢¤½¤ÎÀÊ¾å¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë·³¸þ¤±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¾¥²üµ¡P-8A¡Ö¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·è¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¿ô¤Ï4µ¡¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß±¿ÍÑÃæ¤Î5µ¡¤Î¥Õ¥©¥Ã¥«¡¼50¾¥²üµ¡¤ò¹¹¿·¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤³¤¬³«¤¯¤Î!?¡Û¥¦¥¨¥Ý¥ó¥Ù¥¤¤«¤éµûÍë¤òÅê²¼¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎP-8¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡P-8A¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¸þ¤±¤Î³¤ÍÎ¾¥²üµ¡¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ÎB737Î¹µÒµ¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÀø¿å´ÏÀï¡ÊASW¡Ë¤ÈÂÐ¿å¾åÀï¡ÊASuW¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¼¶î»È¤·¤¿¾ðÊó¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡ÊISR¡ËÇ¤Ì³¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·³»öºîÀï¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¤Ãæ¤Ë¤¤¤ëÀø¿å´Ï¤òÁÜ¤¹¤¿¤á¤Î¶õÃæÅê²¼¼°¥½¥Î¥Ö¥¤¤ò129ËÜ¤âÅëºÜ¤·¡¢ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤äµûÍë¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¹¶·âÊ¼´ï¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ç¤ÏP-3C¡Ö¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤·¤ÆÌó130µ¡¤¬ÇÛÈ÷ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢P-8A¤Ïµ¡ÂÎ²Á³Ê¤¬¹â²Á¤Ç¡¢1µ¡¤¢¤¿¤ê2²¯¥É¥ë¡ÊÌó300²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄÆ³Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï±¿ÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÍ½È÷ÉôÉÊ¤ÎÈñÍÑ¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥È¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¤³¤Î²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬P-8A¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥Ð¥¹¼Ò¤ÎC-295 MPA¤â¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¹âÀÇ½¤«¤Ä¹â²Á¤ÊP-8A¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ÎÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¹ñÅÚ¤Î¹¤µ¤¬Åìµþ23¶èÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÅÔ»Ô¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢·³»ö·±Îý¤ä±é½¬¤ò¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Î´ðÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³¤â¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î´ðÃÏ¤ò³¤³°Å¸³«¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤³¤Î¹ñ¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÁ°ÊýÅ¸³«µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·³»ö¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¹ñ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆËÉ±ÒÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¸ò¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ç¤âÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢P-8A¤Ï¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê¥¤¥ó¥É¤Î¤ßP-8I¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âºÎÍÑ¤·¡¢µ¡ÂÎ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤ÉáµÚÎ¨¤«¤é¼¡À¤Âå¤Î³¤ÍÎ¾¥²üÇ¤Ì³¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½àµ¡ºà¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Ç¤Î¶¦Æ±Ç¤Ì³¤Ç¤Ïµ¡¼ï¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ë¤è¤ëÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
