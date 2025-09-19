¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥Ê¥¤¥ë¾åÎ®¤ÎGERD´°À®¤Ø¡¡Á÷ÅÅ³ÈÂç¤Ç²¼Î®¹ñ¤ÎÍø³²¤¬¸òºø¤¹¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥ÏP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂç¤Î¥À¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥ó¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡¦¥À¥à¡ÊGERD¡Ë¡×¤¬¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¯´°À®¤·¡¢9·î¤ËÁ´ÌÌ²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¹¤ëÈ¯É½¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÃÏÀ¯³Ø¡¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤ËÃå¹©¤µ¤ì¤¿GERD¤Ï¡¢14Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ´°À®¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Äé¹â145m¡¢ÄéÄ¹1.8km¤ËµÚ¤ÖµðÂç¥À¥à¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ëµ¬ÌÏ¤Î¥À¥à¸Ð¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Áí½ÐÎÏ¡ÊÀßÈ÷ÍÆÎÌ¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½êÌó5´ðÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë500ËükWÄ¶¡ÊÌó5,000MW¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÅÅÎÏ¶¡µëÇ½ÎÏ¤òÌó2ÇÜ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ëµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¡¢¥â¥ÏP»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¹õÉô¤ÎÂÀÍÛ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Ï1²¯3,000Ëü¿ÍÄ¶¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ÏÅÅÎÏ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤º¡¢4Ê¬¤Î1¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¸³è¸þ¾å¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ÏÈá´ê¤À¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤ËÆâÀï¤¬È¯À¸¤·¡¢2022Ç¯¤ËÄäÀï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì±Â²ÌäÂê¤äÉÏº¤¡¢µ²²î¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤Ë»Ä¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ñÆâ¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥À¥à»ö¶È¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥À¥à·úÀß¤Ï¿å»ñ¸»¤ò½ä¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÂÐÎ©¤ÎÍ×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£GERD¤Ï¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î»ÙÎ®¡¦ÀÄ¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î¾åÎ®¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢²¼Î®¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¿åÉÔÂ¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥ë¿å¤Ï¶¦Í»ñ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊýÅª¤ÊÁàºî¤Ïº¤¤ë¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥À¥à·úÀß¤Îµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¥¸¥Ö¥Á¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¡¢¥±¥Ë¥¢¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤â¶¡µë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥À¥ó¤Ï¹¿¿å¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤äÅÅÎÏÍ¢Æþ¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Û¤É¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¤ÏÆâÀï¤¬Â³¤¡¢400Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆñÌ±¤¬µ²²î¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤â¥¢¥Õ¥ê¥«Í¿ô¤ÎÆñÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬´Ø·¸À¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¼Ú¶âÄÒ¤±³°¸ò¡×¤È¤Î´Ø·¸¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£·úÀßÈñÌó50²¯¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤Ç7,000²¯±ßÄ¶¡Ë¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤Î»ñ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï°ìÂÓ°ìÏ©¤Î½ÅÍ×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿³Û¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¼çÍ×ÀßÈ÷¤âÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏºÄÌ³ÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÊÖºÑ°ì»þÄä»ß¤Ç¹ç°Õ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥ÏP»á¤Ï¡Ö2010Ç¯Âå¤ËÂÐÃæºÄÌ³¤òÁý¤ä¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¡¢ÊÖºÑ¤ä¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ë¶ì¤·¤à¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÎã¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î»×ÏÇ¤¬Íí¤à¡×Ãæ¤Ç¡¢GERD¤Î´°À®¤¬Ä¾¤Á¤ËÀïÁè¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤ÎÆñ¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢´Ø·¸¤ò°ìÃÊ¤ÈÊ£»¨¤Ë¤¹¤ëÍ×°ø¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¥â¥ÏP»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
