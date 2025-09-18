お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。武田真一アナウンサー（58）の“異変”について語った。

15日に埼玉・ベルーナドームで行われたシンガーソングライターで俳優の福山雅治の35周年記念ライブにて、日本テレビ系情報番組「DayDay.」のMC陣である山里、武田真一アナ、黒田みゆアナもステージ上に登場。「万有引力」をコラボパフォーマンスした。

大舞台での出来事を振り返る中で山里は、「物凄く一個、気になるところがあって。しゃべってて、武田さんがなんか“今日デカいなぁ”と思って。これ言っていいのかな…まぁ、いっか。武田さん、シークレットシューズ履いてきたのよ」と小声で暴露。

「で、俺よりデカいのよ。デカすぎじゃない？。俺、178あるのね。武田さん、170ぐらいだと思うから、10cmぐらいの（中敷きを）履いてきてんのよ。でも何も言わないの。“ちょっと今日、ライブなんで…”とか言ってくれればいいんだけど、何も言わず、ずーっと180センチでいんのよ」と振り返った。

リハーサル中も「凄い普通に振る舞うのよ。武田さんとして。“緊張しますねぇ”とか、“今日頑張りましょう、良い思い出作りましょうね”って」。

ただ山里は空気を壊さぬようにと我慢していたが、ついに耐えきれず「武田さん、今日デカくて変ですよ」と本人に言ってしまったという。「そしたら、（武田アナが）顔真っ赤になっちゃって…間違ったなぁって…」としみじみ話していた。