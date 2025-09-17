今年も大人気の予感ーーーッ！【GU】夏秋シフトで狙いたい♡「おしゃれスウェット」

しっかりとした生地感が特徴で、カジュアルになりすぎずキレイめに着こなせる【GU（ジーユー）】の「ヘビーウェイトスウェットシリーズ」。今回は、ショートパーカやナロースカートなど、夏から秋のシフトコーデに活躍しそうな「おしゃれスウェット」をご紹介。SNSでも話題になる、毎年定番の人気シリーズは、今年も品薄になりそうな予感……。全カラー・全サイズ在庫が揃っている今のうちにチェックして。

トレンド感のある着こなしを楽しめるおしゃれパーカ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットショートパーカ」\2,990（税込）

旬のショート丈で、トレンド感のある着こなしを楽しめるパーカ。フードのパターンにこだわっているそうで、立ち上がりがいいのも魅力です。ラフになりすぎずキレイめに着こなせるので、大人に似合うカジュアルコーデを目指すミドル世代にぴったり。

ロングシーズン着回せるハーフジッププルオーバー

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」\2,990（税込）

ジップの上げ下げで、着こなしのアレンジを楽しめるプルオーバー。タンクトップやTシャツ、タートルネックなど、気温に合わせてインナーを変えれば、夏→秋だけじゃなく、冬まで長く愛用できそう。公式オンラインストアによると「サイドリブを無くし、現代的なデザインにアップデート」したとのこと。より洗練された着こなしを楽しめそうです。

シフトコーデが上手くいく！ 楽ちんおしゃれなナロースカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

夏の間活躍した、薄手素材のスカート。ふっくらと温かみのあるスウェット素材にチェンジするだけで、夏→秋のシフトコーデも簡単にできそう。肉厚感がありながら、ストンと落ちるナローシルエットでスッキリと穿けるのも魅力。ウエストゴムで楽ちん。便利なポケット付きなのも嬉しいポイントです。

カジュアルコーデを格上げできそうな美シルエットパンツ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットワイドストレートパンツ」\2,990（税込）

ゆるっと穿けるのに、だらしなく見えない。美しいストレートワイドシルエットが特徴。スウェットパンツにありがちな部屋着っぽさが払拭され、お出かけ仕様へ格上げできそう。裾のエラスティックコードをキュッと絞って形を変えられるので、気分やシーンに合わせたスタイルを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i