チンパンジーが“スマホ中毒”？来園客が見せる画面にくぎ付け…「スマホ見せないで」動物園が呼びかけ　上海

中国・上海の動物園で人気のチンパンジーを巡り、ある問題が起きています。

パンダやキリンなど200種類以上の動物が展示されている上海野生動物園。

観光客や子供たちに人気の動物園で飼育されているのは、2歳のオスのチンパンジー・ディンディン。

三輪車に乗ったり走り回ったり、活発で好奇心旺盛です。

そんなディンディンを巡ってSNSで話題になっているのが、まるで人間のようにスマホの画面を見入ったり、画面を指で触ろうとする様子。

スマホから流れる音楽に合わせて踊っているのか、ディンディンはその場で回転し来園客からは歓声が上がります。

このような動画が中国のSNSでいくつも公開され、ディンディンが“スマホ中毒”になったと話題になりました。

こうした事態に動物園側は対策に乗り出しました。

展示室の横には「スマホを見せないで」と来園客に注意を呼びかける看板が設置されています。

しかし、看板を無視してガラス越しにスマホを見せようとする人が後を絶たず、視力が悪化することなどを懸念した動物園は公式SNSで「皆さんマナーを守って動物園を楽しみましょう。動物にスマートフォンを見せないでください。視神経へのダメージや異常行動、心理的ストレスを避けるためです」と呼びかけています。

動物園が呼びかけて以降は、スマホを見せる客の姿は激減しているということです。