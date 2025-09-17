メ～テレ（名古屋テレビ）

全国のバウムクーヘンが名古屋に大集合。毎年人気のイベント「バウムクーヘン博覧会」が17日から始まりました。

17日から松坂屋名古屋店で始まった「バウムクーヘン博覧会」。今回で7回目となる人気のイベントです。

日本を代表するバウムクーヘンの名店のものや、中に国産リンゴのシロップ漬けが入ったもの、さらに、コーヒーバウムにウイスキーを染み込ませた大人なものまで。

全国各地から300種類以上のバウムクーヘンが並びます。

「10個くらい（購入した）。ちょっといま重くて持ち運ぶのが…。京都のバウムクーヘンが目当てで、実は7時半に並んだ」（愛知・半田市から）

「(バウムクーヘンの)ラスクなんですけど、松坂屋限定でつくっているというのを聞いて購入しました。帰ったらすぐ食べようかな」（愛知・知多市から）

中でも、今年の注目は福岡の工房がオンラインのみで販売するバウムクーヘンを今回のイベントのためにさらにこだわりました。

フランスの高級バター「エシレバター」を使い上品な香りと味になっているといいます。

今回のイベント開催中だけの限定販売で、次いつ製造されるか分からない幻のバウムクーヘンです。

暑い時期にぴったり「ひんやりバウム」

さらに、今年ならではのものも。

「まだ9月の暑い時期でも楽しんでいただけることができないかと。ひんやりバウムを企画してみた」（バウムクーヘン博覧会 実行委員長 藤本浩二さん）

玄米粉を使いもっちり感が楽しめるバウムクーヘンとチョコレートジェラートを「もなか」に挟んだものなど全部で7種類。暑さが残るこの時期でもおいしく食べられそうです。

「サクサクしていてアイスに合う感じ。めっちゃおいしい。毎回食べたい」（名古屋市から）

「のどがかわくイメージのあるお菓子でもったいない。いろんな食べ方ができるお菓子なので知っていただきたい」（藤本さん）