¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡ß¥¤Ž¥¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¼ç±é¡ØNO OTHER CHOICE¡Ù¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹ñºÝ´ÑµÒ¾Þ¼õ¾Þ
¡¡¥Ñ¥¯Ž¥¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥¤Ž¥¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØNO OTHER CHOICE¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤¬¡¢Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹ñºÝ´ÑµÒ¾Þ¡ÊInternational People¡Çs Choice Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡õ¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì
¡¡¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¤ÇÆ±±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾ï¤Ë¥¿¥Ö¡¼¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢åÌÌ©¤µ¤È´°àú¤ÊÈþ³Ø¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿µð¾¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ëÃ¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤·ÆÀ¤ë¡ÈÆÍÁ³¤Î²ò¸Û¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡ØJSA¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤ò21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î²ò¸Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ë¡¢´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Û¤É¶¯¤µ¤òÁý¤¹ºÊ¥ß¥ê¡Ê¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ìÌ·½â¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤¿Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ø¤È´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Ô¤¤ÈãÈ½¤¬±Ç²èº×¤ÎÉý¹¤¤´ÑµÒ¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¡¢Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ´ÑµÒ¾Þ¡ÊInternational People¡Çs Choice Award¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ïº£Ç¯ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ¡Ê¥«¥Ê¥À¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é´ÑµÒÅêÉ¼¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ø¼°¾å±Ç¤ÎºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼õ¾Þ¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤Î´ÑµÒ¤Ï»ä¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¹â¤Î´ÑµÒ¤Ç¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤âÆ±±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è³¦¤Ç¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£´Ú¹ñÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£ºòÇ¯¤Ï´ÑµÒ¾Þ¤Î¼¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØANORA ¥¢¥Î¡¼¥é¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¡¦´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ5´§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤â¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÍè½µ9·î24Æü¤è¤ê¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
