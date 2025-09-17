流産から1カ月後に双子を…40歳目前で「0.4％の奇跡」が起きた韓国女優の大逆転劇

流産の悲しみからわずか1カ月後に双子を授かるという奇跡が起きた。

【写真】双子妊娠オ・チョヒの“弁護士”夫

女優のオ・チョヒは9月17日、自身のSNSで「ロトに当たったみたいです。いえ、それ以上に大きな奇跡のようなニュースをお伝えします。私、来年お母さんになります」と妊娠を報告した。

続けて「わずか4週間前、『お母さんになれるだろうか』という動画を公開した時には、流産の痛みや心身の疲れで、正直、諦めの気持ちの方が大きかった」と振り返り、「だから、しばらくは“母になる夢”を手放して暮らしていました。諦めたら、まるで贈り物のような奇跡が訪れました。それも1人ではなく、双子として」と喜びを表した。

オ・チョヒは体外受精で妊娠に成功したが、今年8月に妊娠7週目で流産という困難に直面していた。

オ・チョヒ

彼女は「確率0.4％の一卵性双子だなんて、まだ信じられません。実は母方の家系に双子の遺伝子があったそうです。39歳の私が、もう一度夢を見ることになりました」と幸せを語った。

1986年4月15日生まれのオ・チョヒは、ドラマ『最高です!スンシンちゃん』（2013）、『私だけのあなた』（2014）、『火の鳥2020』（2020）などに出演。2024年5月には1歳年下の弁護士と結婚している。