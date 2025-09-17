投資家の桐谷さん、株価が倍で大満足「今でも配当が3.4%」 株主優待品を紹介も紹介
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が17日、自身のXを更新。届いた株主優待品を紹介し、保有株の現状を伝えた。
【写真】利益多すぎ！桐谷さんの持ち株＆豪華な優待品
最近、毎日のように株主優待品を紹介している桐谷さんは今回、「大体毎日宅急便が届くのですが、今日は2つ。冷蔵便は、ちゅうぎんファイナンシャルグループ(旧中国銀行)のカタログギフトで選んだ品」と説明。
「500株保有で5000円相当の岡山県の特産品などが貰えます。私が選んだのはニューピオーネ3房。株価は私が買った時より倍以上になっていますが、今でも配当が3.4%（笑顔の絵文字）」と満足している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
