Stray Kids、海外で躍進中！新AL『KARMA』が「ビルボード200」3週連続トップ10入り

ボーイズグループStray Kidsがアメリカのビルボードのメインチャートで3週連続上位に入った。

9月16日（現地時間）、ビルボードの公式ホームページの発表によると、Stray Kidsは去る8月22日にリリースした4thフルアルバム『KARMA』で、9月20日付のビルボードメインチャート「ビルボード200」8位を記録した。また別のメインチャート「アーティスト100」では、6位となった。

先立って「ビルボード200」で通算7度目の1位を達成し、同チャートトップに君臨して以来、7作品連続1位の座に直行した世界初のアーティストになったStray Kidsが、3週連続でトップ10に入り、海外での人気を保ち続けている。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

また、彼らは新アルバムとタイトル曲『CEREMONY』で「ワールドアルバム」1位、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」2位、「ワールドデジタルソングセールス」5位など、ビルボード最新チャートの11部門に名を連ねた。

なお、Stray Kidsは来る10月18〜19日、仁川アシアド主競技場で単独公演を開催する予定だ。