新婚のYouTuber・ヒカルさんが2025年9月14日にXで「オープンマリッジ」を宣言したことで波紋を広げる中、俳優・木村拓哉さんが「この人こそカリスマ」などと改めて高く評価する声が出ている。

オープンマリッジで...妻を「『ハーレム』の1番」に

ヒカルさんは、元キャバクラ嬢で実業家・進撃のノアさんと6月に「交際0日婚」をしたと公表しており、9月14日になってXで「これから僕たち夫婦はオープンマリッジで生きていきます。簡単にいうとお互いに浮気オッケーの関係です」と宣言した。

同日に公開した動画では、「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う」と説明。約7時間にわたり話し合った末、ヒカルさんはノアさんが「『ハーレム』の1番」に加わることを望んだともいうが、その点は認められなかったとしている。

視聴者の間ではヒカルさんに対する批判やノアさんを心配する声が多く、チャンネル登録者数が激減する大炎上騒ぎになっている。そのような状況でXでは、恋愛スキャンダルとは縁遠い愛妻家として、木村さんを引き合いに出すような投稿も相次いでいる。

「キムタクってそう考えるとすごいよね。この人こそカリスマ。尊敬する」

「世間からも家族からも愛されてる キムタクが本当の『ただのカリスマ』」

「ヒカルさん、キムタクにはなれなかったね」

「ヒカルくらいお金があって、人気もあって、遊び放題なのに一途で奥さん大事にする方がよっぽど珍しくてカッコいい」

「キムタクはスゴイし、工藤静香は羨ましい。てこと」

「年々キムタクの株が上がっていくw」

一部のコメントは、ヒカルさんがSNSのプロフィール上で「職業はカリスマです」「ただのカリスマ」などと名乗っている事を念頭に置いているとみられる。

ヒカルさんは3月に決意「この形じゃ家族にならない」

ヒカルさんといえば、まだ未婚だった3月16日の動画で、かねて公にしてきた女性3人との同時交際を終えるとして「ハーレム解散」を宣言したばかり。当時は「家族が欲しいと思った時に、僕が今やってるこの形じゃ家族にならない」などと心境の変化を伝えていた。

兄・まえすさんは「嬉しいですね」と受け止め、木村さんや俳優・反町隆史さんの名前を挙げて「本当に1人の女性とずっといて、憧れられてるじゃないですか。本当にいい男だっていう象徴じゃないですか。そういう風にヒカルがなったら、めちゃくちゃファンの人も嬉しいだろうし」とコメント。

ヒカルさんは「いやでも、もう正直それにはなれへん。だって1回、過ち犯しちゃってるから。1回どころじゃないぐらい」と振り返りつつ、「これからの人生ぐらいは、っていう事よ」と意気込む場面があった。