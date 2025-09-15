日本ハムとワンピースがコラボ

日本ハムの本拠地エスコンフィールドでは、大人気コミック「ONE PIECE（ワンピース）」の公式アプリ「ONE PIECE BASE」とのコラボイベント「ONE PIECE BASE DAYS ―エスコンフィール島の冒険―」を15日まで開催中。ファイターズガールも限定の装いでファンを盛り上げている。

主人公ルフィのファーストピッチ、チョッパーのファウルボール注意喚起アナウンスなどが実施されたほか、「ONE PIECE」の名シーンや、同公式アプリの機能「似顔絵メーカー」で作成したファイターズ全選手の手配書がずらりと並んだフォトスポットも登場。試合開始前から体感できるさまざまなコラボコンテンツで、熱戦が続くエスコンフィールドに来場したファンをさらに盛り上げている。

またファイターズガールは、チョッパーをイメージしたコスチュームをまとい「ONE PIECE」の世界観を表現。普段のユニホームとは一味違う姿でのパフォーマンスが注目を集めている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）