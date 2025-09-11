村重杏奈・もーりーしゅーと・MINAMIら「TGC広島2025」出演決定 FRUITS ZIPPER＆WILD BLUEがメインアーティストに
【モデルプレス＝2025/09/11】12月6日に広島グリーンアリーナにて開催される「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）より、出演者第2弾が発表された。
【写真】櫻井優衣、ミニ丈でスラリ美脚披露
ゲストモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルを務める⼀⽅、9⽉10⽇に最終回を迎えたドラマ「ちはやふる―めぐり―」に出演し、そのビジュアルと演技⼒の⾼さで注⽬を集めた嵐莉菜、モデル、タレントとして活躍している⼟⽅エミリ、本⽥3姉妹の末っ⼦として幼少期から注⽬を集める中、2025年から雑誌「Ray」の専属モデルに就任し、モデル活動を本格化させた本⽥紗来。
SNS総フォロワー数500万⼈超えのティーンを代表するインフルエンサーで、9⽉6⽇に開催された「マイナビ TGC 2025 A/W」では、⾃⾝初のディレクションを⼿がけるファッションブランドMixmii（ミクスミー）を初お披露⽬するなど、プロデュース能⼒についても⽀持を集めているMINAMI、「⼥⼦⾼⽣ミスコン2023」でグランプリを受賞し、オリジナル恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」に3度出演するなど、Z世代や⼈気インフルエンサーからも⽀持を集めている⽶澤りあ、「今⽇、好きになりました。」への出演で注⽬を浴び、現在TikTokのフォロワーは68万⼈を突破しているりんかの出演が決定した。
そして、ゲストには、タレントとして様々な番組に引っ張りだこの村重杏奈、SNSでの活動がきっかけで⼈気を博し、歌やダンス、俳優業など多岐にわたる才能を⾒せているリアル兄弟ユニットもーりーしゅーとに加え、雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルを務め、10⽉1⽇スタートの新ドラマ「おいしい離婚届けます」で連続ドラマ初主演を務める⽔沢林太郎、原因は⾃分にある。のメンバーとして活動する傍ら、10⽉11⽇スタートのドラマ「介護スナックベルサイユ」への出演を控える杢代和⼈など、若⼿俳優が登場。さらに、11⽉に初の⽇本武道館公演を控えている7⼈組ダンス＆ボーカルグループGENICから、現在放送中のドラマ「北くんがかわいすぎて⼿に余るので、3⼈でシェアすることにしました。」に出演中の増⼦敦貴がTGC初出演を果たす。
MCは、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍し、地⽅開催のTGCでは抜群の安定感を誇るウエンツ瑛⼠、数々の⼈気番組でMC、キャスター、リポーターなどを務め、2025年4⽉1⽇よりフリーアナウンサーに転⾝し“⼥神”とも称される抜群のスタイルも度々話題を呼んでいる中川安奈アナがタッグを組む。
メインアーティストには、⽇本が誇るMADE IN JAPANのコンテンツをサポートし、世の中に新たな「アソビ」を創造するカルチャープロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から、「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街・原宿から“NEWKAWAII”を発信するアイドルグループで、5⽉10⽇の神⼾ワールド記念ホールを⽪切りに開催された結成3周年記念ライブ「FRUITS ZIPPER3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-」では、グループ史上最⼤規模となる全3公演のチケットが即完売、2026年2⽉にはグループ初となるドーム公演を控え、9⽉6⽇に開催した「マイナビ TGC 2025 A/W」では、メンバーの櫻井優⾐がソロデビューを発表し、新曲を初披露するなど、話題を集め続けているアイドルグループFRUITS ZIPPERが決定。
そして、2024年9⽉6⽇のデビュー後、翌⽇9⽉7⽇に開催した「マイナビ TGC 2024 A/W」で初パフォーマンスを披露、2025年5⽉には、グループ初の単独全国ツアー「WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］」で、全国5都市5公演のライブチケットが全席完売するなど、デビュー1周年を迎えたグループWILD BLUEが登場する。
8年ぶりの開催となる「TGC 広島 2025」のテーマは“UNITE THE SMILE”。「笑顔」というポジティブな力を通じて、人と人、地域と世界、過去と未来を結び、広島から新たな共創のムーブメントを発信していく。（modelpress編集部）
イベント名称：ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION
開催日時：2025年12月6日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、希空、⼟⽅エミリ、本⽥紗来、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈ 他 ※50⾳順
メインアーティスト：FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、中川安奈
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井優衣、ミニ丈でスラリ美脚披露
◆村重杏奈・もーりーしゅーと・⽔沢林太郎ら、出演者第2弾発表
ゲストモデルには、雑誌「ViVi」の専属モデルを務める⼀⽅、9⽉10⽇に最終回を迎えたドラマ「ちはやふる―めぐり―」に出演し、そのビジュアルと演技⼒の⾼さで注⽬を集めた嵐莉菜、モデル、タレントとして活躍している⼟⽅エミリ、本⽥3姉妹の末っ⼦として幼少期から注⽬を集める中、2025年から雑誌「Ray」の専属モデルに就任し、モデル活動を本格化させた本⽥紗来。
そして、ゲストには、タレントとして様々な番組に引っ張りだこの村重杏奈、SNSでの活動がきっかけで⼈気を博し、歌やダンス、俳優業など多岐にわたる才能を⾒せているリアル兄弟ユニットもーりーしゅーとに加え、雑誌「MEN’S NON-NO」の専属モデルを務め、10⽉1⽇スタートの新ドラマ「おいしい離婚届けます」で連続ドラマ初主演を務める⽔沢林太郎、原因は⾃分にある。のメンバーとして活動する傍ら、10⽉11⽇スタートのドラマ「介護スナックベルサイユ」への出演を控える杢代和⼈など、若⼿俳優が登場。さらに、11⽉に初の⽇本武道館公演を控えている7⼈組ダンス＆ボーカルグループGENICから、現在放送中のドラマ「北くんがかわいすぎて⼿に余るので、3⼈でシェアすることにしました。」に出演中の増⼦敦貴がTGC初出演を果たす。
MCは、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍し、地⽅開催のTGCでは抜群の安定感を誇るウエンツ瑛⼠、数々の⼈気番組でMC、キャスター、リポーターなどを務め、2025年4⽉1⽇よりフリーアナウンサーに転⾝し“⼥神”とも称される抜群のスタイルも度々話題を呼んでいる中川安奈アナがタッグを組む。
◆FRUITS ZIPPER＆WILD BLUE、メインアーティストとして出演
メインアーティストには、⽇本が誇るMADE IN JAPANのコンテンツをサポートし、世の中に新たな「アソビ」を創造するカルチャープロダクション・アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から、「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街・原宿から“NEWKAWAII”を発信するアイドルグループで、5⽉10⽇の神⼾ワールド記念ホールを⽪切りに開催された結成3周年記念ライブ「FRUITS ZIPPER3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-」では、グループ史上最⼤規模となる全3公演のチケットが即完売、2026年2⽉にはグループ初となるドーム公演を控え、9⽉6⽇に開催した「マイナビ TGC 2025 A/W」では、メンバーの櫻井優⾐がソロデビューを発表し、新曲を初披露するなど、話題を集め続けているアイドルグループFRUITS ZIPPERが決定。
そして、2024年9⽉6⽇のデビュー後、翌⽇9⽉7⽇に開催した「マイナビ TGC 2024 A/W」で初パフォーマンスを披露、2025年5⽉には、グループ初の単独全国ツアー「WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］」で、全国5都市5公演のライブチケットが全席完売するなど、デビュー1周年を迎えたグループWILD BLUEが登場する。
◆「TGC 広島 2025」テーマは“UNITE THE SMILE”
8年ぶりの開催となる「TGC 広島 2025」のテーマは“UNITE THE SMILE”。「笑顔」というポジティブな力を通じて、人と人、地域と世界、過去と未来を結び、広島から新たな共創のムーブメントを発信していく。（modelpress編集部）
◆「TGC HIROSHIMA 2025」概要
イベント名称：ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION
開催日時：2025年12月6日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、希空、⼟⽅エミリ、本⽥紗来、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈ 他 ※50⾳順
メインアーティスト：FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、中川安奈
【Not Sponsored 記事】