右脚首の負傷から約1か月ぶりに復帰

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

一進一退の展開が続くドジャースに頼もしい男が帰ってきた。10日（日本時間11日）に本拠地で行われるロッキーズ戦で、負傷離脱していたトミー・エドマン内野手が約1か月ぶりに復帰。「6番・中堅」で先発出場した。シーズン終盤でベストメンバーに近い顔ぶれが戻り、ファンも「エドマン復活！」「待ち遠しかった」と歓喜の声を上げている。

エドマンは8月4日（日本時間5日）に右足首の負傷で5月に続いて2度目のIL入り。今季86試合で打率.228、12本塁打、44打点を記録しており、当時は同じく内外野を守れる“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手もIL入りしていたことから、チームにとって手痛い離脱となっていた。さらに8月15日（同16日）には、マックス・マンシーも右脇腹を痛めて再びIL入りとなるなど、野手で主力の離脱が相次いだ。

しかし、まず8月25日（同26日）にキケが復帰。今月8日（同9日）にはマンシーが復帰し、さらに9日（同10）には右手を負傷していたウィル・スミス捕手も先発復帰した。そして、最後にエドマンが戻ってきたことで、右膝への自打球でIL入りしたダルトン・ラッシング捕手以外は野手の主力が全員揃った形となった。

10日（同11日）はスミスが先発から外れたものの、久々にエドマンが復活。SNSでは「エドマン選手お帰りなさい」「地区優勝に向けて大切な戦力」「戻って来ましたね」「昨季のスーパーエドマンを魅せてくれ！」「対左ピッチャー相手にはベストのラインナップ」「良いメンバーだねぇー」「これでドジャース完全体になった」などの声が相次いでいる。（Full-Count編集部）