◆国際親善試合 日本０―２米国（９日・米オハイオ州コロンバス）

日本は米国に０―２で完敗し、Ｗ杯開催国・メキシコと米国との２連戦を１分け１敗で終えた。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【５・０】現在地が分かる２試合となったことは大きな収穫。試合中の修正という意味で、全く効果的ではなかったが

ＧＫ大迫敬介【５・５】不可抗力的２失点。いいセーブも多く見られたが、結果でアピールすることはできず

ＤＦ関根大輝【４・５】勢いまかせのプレーが散見。もっとどっしり構え、冷静な判断を

ＤＦ荒木隼人【５・０】空中戦では強さ発揮も、３バックでも４バックでもＤＦ陣は「個」で負けていた

ＤＦ長友佑都【５・０】先制点の場面は相手が手練れだったが、手練れを止めなければいけない立場／立ち位置。無念のハーフタイム交代

ＭＦ藤田譲瑠チマ【５・０】前半はビルドアップの概念すら感じられず。やや持ち直した後半も、キラーパスは出てこなかった

ＭＦ佐野海舟【５・０】ミスをしてはいけないところでのミスもあり、勢いをもたらせず

ＭＦ望月ヘンリー海輝【５・０】高さが十分に通用し、その他の部分は（現段階では）通用しないことがわかった試合

ＭＦ前田大然【５・０】アジアでは通用した左ＷＢ起用も、このレベルの相手となると欠点の露呈が長所の発揮を上回る

ＭＦ鈴木唯人【５・０】局面局面を切り取ればいいプレーもあったが、盤面を変えるような効果的な動きは少なかった

ＭＦ伊東純也【５・５】代表での経験値が少ない選手たちの中で奮闘したものの、決定的な仕事はできず

ＦＷ小川航基【５・０】前半は絵に描いたような孤立。後半は惜しいシュート２本で存在感も

ＤＦ瀬古歩夢【５・０】後半開始時ＩＮ。左サイドバックでの出場。４バック移行に相手が気づくまでは良かったが…

ＭＦ鎌田大地【５・５】後半１７分ＩＮ。ボランチで出場。持ち直したが好転はせず

ＭＦ南野拓実【５・５】後半１７分ＩＮ。トップ下で出場。ネガティブな、重たい雰囲気を変えられなかった

ＭＦ三笘薫【５・５】後半１７分ＩＮ。左サイドハーフで出場。メキシコ戦に続き、突破シーンなし

ＤＦ菅原由勢【―】後半２８分ＩＮ。右サイドバックで出場。出場時間短く採点なし

ＦＷ町野修斗【―】後半２８分ＩＮ。センターＦＷで出場。出場時間短く採点なし

※平均は５・５〜６・０点