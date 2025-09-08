「2〜3日入浴しなくても平気」お風呂嫌いの女子高生が、ある日を境に急変！きっかけは“まさかのおじさん”
家族の誰かが悪癖を持っていたら、どうにかして治してあげたいと思ってしまいますよね。
今回は、そんな悩みを持つ女性2人にお話を聞いてみました。
◆高校生になって、お風呂に入らなくなった娘
大塚紘子さん（仮名・39歳／主婦）の娘、結衣ちゃん（仮名）は15歳。いわゆる“風呂キャンセル界隈”で、なかなかお風呂に入りません。
「結衣の通う高校が家から電車で片道1時間ちょっとかかるんですよ。それで疲れ果ててしまうらしく、私が何度もお風呂に入るよう促しても、ダラダラとスマホをいじっているうちに寝落ちして、翌朝慌てて起きてそのまま学校に行くような毎日で、いつの間にか2〜3日入浴しなくても当たり前のような顔をするようになってしまって」
ちなみに中学時代の結衣ちゃんは、中学校が家から徒歩20分のところにあったためか、紘子さんが何も言わなくても毎日入浴していたそう。
「結衣に『お風呂に入ったほうが疲れも取れてよく眠れるし気持ちがいいよ。入らないともっとダルくなって入浴するハードルも上がるし悪循環だから』と言っても聞かないんです。『分かってるけど、お風呂に入る時間があったらその分寝ていたい。夏は特に寝不足だとクラクラして熱中症っぽくなっちゃうから』と返されると、無理に起こすわけにもいかなくて」
◆友達にも風呂キャンセル界隈民がいる
いつもベッドでなくソファーなどでダラダラ寝ている結衣さんは、スッキリと起きることができず、浅い眠りのまま長時間いつまでも横になったままでいたがりました。
「結衣は3日に1回ぐらい軽くシャワーを浴びる感じで、普段は汗拭きシートで体を拭いて髪にフレグランススプレーをかけています。そうしておけば周りの人たちにはまずバレないし、友達にも同じような風呂キャンセル界隈民がいると言っていましたが……私からしてみたら本当かな？ と信じられない気持ちでしたし、なにより気持ち悪くないの？ と不思議に思っていたんですよ」
そんな結衣ちゃんでしたが、ある日を境に自ら進んで毎日お風呂に入るようになったそう。
「急に人が変わったようになってしまい、どうしちゃったの？ という感じでしたね」
◆離ればなれになっていた、仲良しのお友達と再会
さて、結衣ちゃんに何が起こったのでしょう？
「実は結衣には中学生の頃に同じクラスで仲の良い咲子ちゃん（仮名）という友達がいたんですが、急に父親の仕事の都合で引っ越すことになり、突然2人は離ればなれになってしまったんですよ」
ですが2人はしょっちゅう連絡を取り、会えない寂しさをお互いに癒し合っていました。
「その咲子ちゃんが久しぶりに東京に遊びに来ることになり、2人は再会を果たしたんです」
結衣ちゃんは、咲子ちゃんとやっと会える喜びでワクワクしながら当日の予定を一生懸命練ったそう。
「とにかく結衣は、お気に入りの美味しくて可愛いかき氷屋さんに咲子ちゃんを連れて行くことをとても楽しみにしていたんですよ」
◆かき氷屋で悲劇！ 汗臭いおじさんが隣の席に
そして再会の当日、そのお店で2人がかき氷と一緒に写真を撮ったり、ふわふわの氷と手作りのフルーツシロップを楽しんでいると、1人のおじさんが入店。そのおじさんは店員さんに案内してもらう前に、勝手に結衣さんたちの隣の席に座りました。
「そのおじさんがすっっっごく汗臭かったらしくて。結衣と咲子ちゃんはとても耐えられないと判断し、息を止めながら一気に氷をかき込んだそうなんです」
異変に気がついた女性店員さんがすぐに追いかけてきて「こちらは予約席なので、奥にご移動お願いします」と席を離そうとしてくれましたが、そのおじさんは「その予約のヤツが奥に行けばいいだろ？ なんで俺が動かなきゃいけねーんだ」とそのまま居座り、席に置いてあったうちわで自分をあおぎだしてさらなる悪臭を周りに撒き散らしたそう。
