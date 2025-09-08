47号はサーモンとアボカド、48号はブルーベリーをトッピング

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦でメジャー初対決となった菅野智之投手から2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。日本では早朝の2発に、お馴染みの日本企業も大忙しとなった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿。可愛らしいトッピングなどでファンからも注目されている。

この日は初回に無死の第1打席、菅野の外角高めのシンカーをバックスクリーン右へ運ぶ今季12本目の先頭打者弾を放った。さらに3回無死の第2打席は内角フォーシームを捉えて再びバックスクリーンに運ぶ48号。2打席連発は5月15日（同16日）以来、今季2度目だった。

これに合わせて、まずはサーモンとアボカドをトッピングしたパンケーキを投稿。直後に「まさかの2打席連続!? 朝から嬉しいニュースでした（ブルーベリーのトッピング、美味しかったです）」として今度はデザート系のパンケーキ写真をアップした。

ファンからは「お食事系の後にデザート系パンケーキ 完璧な流れです」「甘い→しょっぱい→甘い もしたいから明日は3本打ってくれると良いなw」「作る方はご苦労様ですがもっともっと高くなりますように」「月曜日の朝からテンション上がりますね」「週初めから、95枚焼きありがとうございま〜す」「美味しそう、見た目もgood、素敵です」「ますますボリューミーになってますね」と大好評だった。（Full-Count編集部）