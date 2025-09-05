【しまむらのベスト】がお値段以上に優秀！ 即マネしたい♡「着回しコーデ」

暑い日はついシンプルな着こなしになりがち。今日はちょっとおしゃれに見せたい！ そんなときは、シンプルコーデにプラスするだけでサマ見えする「ベスト」があると、センスアップが狙えるかも。そこで今回は【しまむら】のベストを使った、@minamii.__さんの「着まわしコーデ」をご紹介。プチプラとは思えない実力派アイテムを活用したコーデを、ぜひ参考にしてみて。

大人モードに仕上げるベストコーデ

【しまむら】「JQD シャーリングベスト」\1,089（税込）

華やかなシャーリングデザインが印象的なホワイトのベスト。フェミニンな袖フリルと大胆に開いたVネック、表面感のある生地も存在感があり、プチプラとは思えません。黒のタイトスカートと組み合わせると、ベストの甘さをモードなブラックが引き締め、絶妙なバランスのおしゃれコーデに。普段のコーデをきれいめモードに格上げしたいお出かけにぴったりなアイテムです。

ワントーンで作るエレガントな大人フェミニン

上品でエレガントな雰囲気のワントーンコーデ。フレアシルエットのロングスカートと合わせれば、ベストの袖フリルとマッチして、より女性らしい華やかさが際立ちそう。インナーもフレア袖のシアートップスにすることで、統一感をキープしつつフェミニンな印象に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M