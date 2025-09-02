¥í¥Ã¥Æ¡¢9·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¡Ö¤Á¤ÐÉô¡×¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï2Æü¡¢9·î27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¼ã¼Ô¤¬¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤Á¤ÐÉô¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ÐÉô¡×¤È¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÃç´Ö¤Å¤¯¤ê»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ã¼ÔÆ±»Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ä´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«Á³¤È¿¼¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÉô³èÆ°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£¤Á¤ÐÉô¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¸«³Ø²ñ¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¥Ç¥Ã¥¤Ç¤ÎÌîµå´ÑÀï(¥É¥ê¥ó¥¯2ÇÕ¡Ü¤ªÊÛÅöÉÕ¤)¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÈñÍÑ¤Ï¤ª°ì¿Í3,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ ÀéÍÕ¸©·ò¹¯Ê¡»ãÉô »Ò°é¤Æ»Ù±ç²Ý ¤³¤É¤âÌ¤Íè¼¼¡¡Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡Ø¤Á¤ÐÉô¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ã¼ÔÆ±»Î¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä·Ò¤¬¤ê¤òÁÏ¤ì¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª»ä¼«¿È¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¼ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤äÁÇÅ¨¤Ê±ï¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢§ ¤Á¤ÐÉô¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º´ÑÀï¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
³«ºÅÆü»þ¡§9·î27Æü(ÅÚ) 15»þ00Ê¬¡Á
¿½¹þÄùÀÚ¡§9·î7Æü(Æü) 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨¸½ºß±þÊç²ÄÇ½
ÂÐ¾Ý¡§ÀéÍÕ¸©Æâºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¡¦½Ð¿È¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤¹18ºÐ°Ê¾å¤Î¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½
¢¨ÅöÆü¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó¼¨
±þÊçÊýË¡¡§M¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó (¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºIDÉ¬¿Ü)
Êç½¸Äê°÷¡§100Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô»þÃêÁª¡Ë
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËM¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤éÏ¢Íí